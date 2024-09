Labirintos de milho do meio-oeste homenageiam Dan Campbell e Caitlin Clark

Enquanto Loretta e Todd Benjamin estavam sentados em uma sala cheia de estranhos e assistiam ao Detroit Lions vencer seu primeiro jogo dos playoffs desde a temporada de 1991 em uma tela de projetor, seus pensamentos voltaram ao labirinto de milho.

Os Benjamins estavam tentando escolher o próximo projeto para seu labirinto de milho no outono. O tema deveria ser escolhido até fevereiro, para que os Benjamins pudessem passar as coordenadas GPS ao designer. No entanto, eles não conseguiram identificar o que lhes falava.

Loretta e Todd finalmente fizeram uma viagem de negócios para Punta Cana, na República Dominicana, enquanto os Leões iniciavam seus playoffs de 2023 da NFL. Os Leões enfrentaram os Rams em um jogo wild card, onde ultrapassaram Los Angeles com uma vitória por 24-23 em janeiro.

“Foi como, ‘sim, agora somos legítimos… Temos que fazer um tema do Lions para o nosso labirinto de milho’”, disse Loretta à ESPN.

O Benjamin tomou as medidas adequadas para que seu tema fosse aprovado, entrando em contato com a organização Lions. Restava apenas uma pergunta: que design eles usariam?

Loretta e Todd, proprietários do Choice Bar Market em Webberville, Michigan, são fãs obstinados dos Leões há algum tempo.

Todd possui uma camisa que mostra o rosto de um leão com um chapéu combinando que diz “GRIT”. Detroit adotou o slogan quando Dan Campbell se tornou o treinador principal da franquia em janeiro de 2021 com a intenção de reconstruir sua cultura. Campbell disse que a palavra significa que eles irão um pouco mais longe, se esforçarão mais, pensarão mais profundamente e com mais clareza. O rosto de Campbell está no meio da juba do leão.

O desenho da camisa de Todd chamou a atenção de Loretta, e seu padrão marcante ficou gravado em sua mente como inspiração para o visual do labirinto. Mas ela adivinhou até que o esboço lhe foi apresentado.

“No começo, pensei, ‘bem, isso seria muito assustador’, e fiquei com medo de que pudesse ser meio estranho. E então terminamos o esboço e foi tipo, ‘ah, não, isso é legal, ‘”, disse Loretta.

Selecionar o milho para o labirinto é um processo. Todd escolhe uma variedade de milho que demora um pouco mais para amadurecer, para que possa durar até o final de outubro sem secar ou quebrar. Os Benjamins colhem sementes resistentes a certas doenças.

Depois de selecionar o milho, Todd planta-o em fileiras em ambas as direções para criar caminhos mais densos. Eles então fertilizarão a colheita com os nutrientes adequados para garantir que ela dure durante toda a temporada.

Loretta estima que o labirinto de milho levou cerca de 10 horas para ser cortado.

Na entrada do labirinto, o Choice Bar Market oferece diversas atividades interativas, como corridas de 40 jardas e jogos que ocupam o espaço aberto interno. A inspiração veio do draft de 2024 da NFL em Detroit, para onde Loretta e Todd levaram seus netos.

O labirinto leva cerca de 15 a 20 minutos para ser percorrido. Os visitantes podem escanear um código QR ao entrar para cronometrar sua duração dentro do labirinto e encontrar 10 pontos de verificação.

Assim que o labirinto de milho terminar, no final de outubro, o milho será colhido e Todd irá doá-lo a cerca de 100 clientes diferentes para usar como combustível para aquecimento de suas casas.

Ao sul de Michigan, Indiana tem seu próprio labirinto em homenagem à aparição do Fever nos playoffs e à estreante do ano da WNBA, Caitlin Clark.

Dana More, diretora de operações da County Line Orchard, no noroeste de Indiana, assistiu ao draft da WNBA com suas sobrinhas. Depois que a comissária da WNBA Cathy Engelbert anunciou Clark como a escolha número 1, More instantaneamente entrou online para comprar quatro camisetas da Fever para ela e suas sobrinhas antes que o site esgotasse em uma hora.

Assim como a família Benjamin, More estava em busca de ideias sobre qual seria o tema do labirinto de milho no outono. Isso foi até que suas sobrinhas defenderam que fosse Clark.

“Estávamos todos animados e conversando, [and] minhas sobrinhas disseram: ‘esse deveria ser o seu labirinto de milho este ano’. Eu estava tipo, ‘oh meu Deus, sim, isso é perfeito’”, disse More à ESPN.

More está no County Line Orchard há cerca de 15 anos e construiu um forte relacionamento com os proprietários. Depois que suas sobrinhas plantaram a ideia de um labirinto de milho com o tema Clark, More mandou uma mensagem para o proprietário naquela noite com a ideia. Ele adorou.

“Às vezes, você simplesmente chega a algo como isso está certo”, disse More. “Este é o movimento certo e está alinhado com quem somos.”

County Line Orchards começou a vasculhar a web imediatamente após o rascunho para encontrar a imagem perfeita de Clark para se transformar no labirinto. A imagem veio do dia da mídia do Fever.

O pomar compôs o labirinto no que More descreve como “engenharia reversa”. Eles contrataram terceiros em junho para cortar o labirinto antes de as sementes serem plantadas, permitindo que o milho crescesse até sua forma.

O labirinto ficou pronto em 28 de agosto.

More diz que há postos de controle para visitar no interior, semelhantes a uma caça ao tesouro, além de atividades relacionadas ao basquete para os clientes, como mini-argolas. Ela estima que os clientes podem passar cerca de uma hora no labirinto.

A presidente da Fever, Allison Barber, tomou conhecimento da obra-prima e presenteou More e suas sobrinhas gêmeas com ingressos exclusivos para assistir o Fever enfrentar o Las Vegas Aces, quando A’ja Wilson quebrou o recorde de pontos em uma única temporada da WNBA após um desempenho de 27 pontos anteriormente este mês. Clark e Tamika Catchings autografaram as camisetas das sobrinhas de More.