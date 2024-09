Lady Gaga dispara contra estudantes da NYU que disseram que ela não seria famosa

Senhora Gaga está criticando alguns ex-colegas da NYU por criarem um grupo desagradável no Facebook sobre ela anos atrás, alegando que ela nunca teria sucesso como artista.

A célebre cantora/atriz acessou o TikTok para abordar a página agora excluída de quando ela frequentava a Tisch School of the Arts da NYU, a partir de 2003.

Naquela época, alguns de seus colegas criaram um grupo privado no Facebook com o título “Stefani Germanotta, você nunca será famosa”, acompanhado por uma foto antiga da superestrela. Stefani Germanotta é o verdadeiro nome de Gaga.

Gaga decidiu reconhecer a página do Facebook depois que uma captura de tela foi publicada no TikTokrespondendo nos comentários, … “Algumas pessoas que eu fiz na faculdade fizeram esse caminho quando👏👏👏é por isso que você não pode desistir quando as pessoas duvidam de você ou o rebaixam – tenho que continuar.”