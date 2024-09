LAFC 3-1 Kansas City (25 de setembro de 2024) Análise do jogo

O LAFC comemora com o troféu da US Open Cup. Michael Owens/USSF/Getty Images para USSF

Omar Campos e Kei Kamara marcaram na prorrogação e o Los Angeles FC venceu a Lamar Hunt US Open Cup pela primeira vez com uma vitória de 3 a 1 sobre o Sporting Kansas City na noite de quarta-feira.

Olivier Giroud também marcou pelo LAFC, que conquistou seu quarto troféu desde que começou a jogar em 2018. O clube conquistou o Supporters Shield da Major League Soccer como o melhor clube na temporada regular em 2019 e 2022, e então derrotou o Philadelphia Union nos pênaltis para vencer a MLS Cup em 2022.

Foi a primeira aparição do LAFC no campeonato Open Cup e quebrou uma sequência de quatro jogos de título consecutivos em várias competições sem uma vitória. Foi a 109ª edição da Open Cup, a mais antiga competição nacional de futebol.

Ao avançar para as finais da Leagues Cup e da US Open Cup, o LAFC está a caminho de jogar 46 partidas na temporada regular. Ele jogou 53 partidas no ano passado, incluindo o avanço para a final da CONCACAF Champions League e da MLS Cup.

Com a vitória de quarta-feira, o LAFC está com 48-25-21 em todas as competições nas últimas duas temporadas.

Erik Thommy marcou pelo Sporting KC, que havia vencido quatro finais anteriores da Open Cup, a última delas em 2017.

O goleiro do Sporting KC, Tim Melia, fez três defesas que ajudaram a manter o jogo sem gols no primeiro tempo.

Giroud abriu o placar para o LAFC aos 53 minutos, pegando Melia fora do gol e vencendo dois defensores.

Foi o segundo gol de Giroud em 10 partidas pelo LAFC desde que chegou ao clube no início de agosto.

Thommy empatou aos 60 minutos com um chute no primeiro poste após cruzamento de Dániel Sallói.

Campos, que entrou no segundo tempo, marcou aos 102 minutos, de cima da área, seu primeiro gol pelo LAFC.

Kamara, o segundo maior artilheiro da história da MLS, marcou um gol de segurança de cabeça aos 109 minutos

O LAFC está em quarto na Conferência Oeste indo para a reta final da temporada regular da MLS. O Sporting Kansas City não se classificará para a pós-temporada.