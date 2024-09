LAFC recontrata lenda do clube Carlos Vela até o fim da temporada

O LAFC anunciou o retorno do veterano atacante Carlos Vela, contratando-o como agente livre até a temporada de 2024 da Major League Soccer, com uma opção adicional para 2025.

“Carlos desempenhou um papel tão instrumental no sucesso que desfrutamos no LAFC, tanto dentro quanto fora de campo”, disse o copresidente e gerente geral do LAFC, John Thorrington. “Ele significa muito para o nosso clube, nossos fãs e nossa cidade. Era importante para todos os envolvidos tê-lo de volta ao LAFC, e estamos emocionados que ele estará de volta em Black & Gold.”

Vela inicialmente se afastou do clube de Los Angeles após o término da temporada de 2023, quando seu contrato expirou.

Carlos Vela é Preto e Dourado. 📝 #LAFC recontrata a lenda do clube Carlos Vela até a temporada de 2024, com opção de clube até 2025. — LAFC (@LAFC) 16 de setembro de 2024

Apesar das negociações em andamento para uma extensão, as duas partes não conseguiram chegar a um acordo até o início da nova campanha. Mas agora o atacante mexicano está de volta para sua sétima temporada com o LAFC.

“Los Angeles e os fãs do LAFC são muito importantes para mim e minha família”, disse Vela. “O LAFC é um clube especial, e estou orgulhoso do que construímos aqui. Estou animado para retornar ao LAFC e tentar ajudar o time a alcançar grandes feitos de qualquer maneira que eu puder.”

Vela se juntou aos gigantes da Conferência Oeste em agosto de 2017 como o primeiro Jogador Designado do time antes da temporada de estreia.

Ele foi capitão do LAFC em temporadas recordes, vencendo o Supporters’ Shield de 2019 e 2022 e a MLS Cup de 2022.

Ele também levou o time à final da Liga dos Campeões da Concacaf em 2020 e 2023 e à final da MLS Cup em 2023, antes de o time ser derrotado nas três ocasiões.

Individualmente, Vela ganhou o prêmio MLS Golden Boot e MLS MVP de 2019 após registrar um recorde de 34 gols em 31 jogos. Ele continua a deter o recorde da liga para a maioria dos gols marcados por um jogador em uma única temporada. Ele conseguiu 78 gols e 58 assistências em 152 jogos pelo time de Los Angeles até agora para se consolidar como o líder de todos os tempos do clube em gols e assistências.

O atacante se juntará a Dénis Bouanga, Mateusz Bogusz e Olivier Giroud no ataque enquanto o LAFC tenta ganhar uma segunda MLS Cup. O time atualmente está em segundo lugar na classificação da Conferência Oeste com 48 pontos em 27 jogos e um recorde de 14-7-6 (WLD).