Lakers consideram planos para primeiro jogo histórico com LeBron e Bronny

EL SEGUNDO, Califórnia — O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, já começou a pensar em LeBron James e Bronny James se tornando a primeira dupla de pai e filho na história da NBA a dividir a quadra nesta temporada, mas ele disse que envolverá os dois jogadores quando se tratar de colocar um plano em prática para quando e como esse momento acontecerá.

“Obviamente, conversamos sobre isso como uma equipe e entramos em alguns detalhes específicos sobre como isso pode parecer”, disse Redick na quarta-feira durante uma entrevista coletiva conjunta com o vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka. “Mas não nos comprometemos com nada. E, obviamente, há uma discussão a ser feita quando estivermos todos juntos com Bronny e LeBron também. Eles também devem fazer parte dessa discussão.”

LeBron tem 39 anos e está entrando em sua 22ª temporada. Bronny tem 19 anos e está entrando em seu ano de novato depois que LA o recrutou na segunda rodada (nº 55 no geral) depois que ele jogou uma temporada na USC.

Embora a temporada regular não comece até 22 de outubro, quando os Lakers recebem o Minnesota Timberwolves, Pelinka disse que a equipe já viu um vislumbre da linhagem de James em ação durante um jogo de treinamento no centro de treinamento esta semana.

“[Bronny] foi trocado para LeBron, e LeBron o levou para a linha de base, para cima e para baixo do vidro”, disse Pelinka. “As palavras trocadas depois foram provavelmente mais desafiadoras do que qualquer outra coisa.”

LeBron compartilhou algumas provocações bem-educadas na quarta-feira em sua conta do Instagram, postando a citação de Pelinka sobre a sequência de abordagem entre pai e filho e escrevendo: “Ótima defesa. Melhor ataque”.

Redick, entrando em sua primeira temporada na lateral do campo após deixar para trás uma carreira promissora em radiodifusão e podcasting, não pareceu incomodado com a tarefa adicional de administrar a família James e também o time como um todo.

“Eu não vejo isso como um desafio”, disse Redick. “É diferente de qualquer outro desafio de treinar um jogador ou treinar um relacionamento. Bronny, eu me sinto muito sortudo por poder treiná-lo porque ele é jovem e está com fome, e ele tem muitos conjuntos de habilidades inerentes que podemos realmente moldar em um jogador de NBA realmente bom. Além disso, ele é um garoto fantástico. Ele é extremamente treinável. Ele tem o espírito e a energia certos todos os dias. Então… não é algo que eu realmente tenha pensado como um desafio.”

O maior desafio do que encontrar tempo para seu melhor jogador e um novato que deve passar muito tempo juntos na G League é como manter os Lakers competitivos em um campo lotado da Conferência Oeste.

Após ser eliminado na primeira rodada dos playoffs após garantir a sétima colocação com uma vitória sobre o New Orleans Pelicans no torneio play-in, o LA está retornando basicamente com o mesmo time.

E embora o tempo livre tenha permitido que Gabe Vincent e o armador do segundo ano Jalen Hood-Schifino se recuperassem e estivessem prontos para se apresentar no campo de treinamento da próxima semana totalmente saudáveis, de acordo com Pelinka, ainda há lesões afetando o elenco.

Jarred Vanderbilt passou por procedimentos nos pés na offseason, Pelinka revelou na quarta-feira. Ele teve uma lesão no meio do pé direito tratada e um esporão ósseo no calcanhar esquerdo limpo.

“Temos muito otimismo de que, quando os jogos de verdade começarem, ele estará disponível”, disse Pelinka sobre Vanderbilt. “Entre agora e então, ainda falta cerca de um mês, e há muitas etapas de aceleração que precisam ir bem, então espero que não haja contratempos.”

E o reserva Christian Wood continua afastado após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo no início deste mês.

Pelinka e Redick disseram que o “crescimento interno” de jogadores importantes da rotação, como Austin Reaves, D’Angelo Russell e Rui Hachimura, será fundamental para dar suporte a James e Anthony Davis todas as noites.

Os líderes dos Lakers expressaram confiança no grupo que eles seguem para a temporada. Redick disse que começaria com o mesmo grupo de James, Davis, Reaves, Russell e Hachimura que terminou a temporada passada com 23-10. E Pelinka disse que o time estaria aberto a negociar suas duas escolhas futuras disponíveis de primeira rodada para melhorar o elenco, mas não às custas dos times que eles poderiam construir nas temporadas subsequentes.

“Acho que a filosofia que JJ e eu estamos alinhados é que queremos construir uma excelência sustentável dos Lakers”, disse Pelinka. “E acho que, quando falamos sobre movimentos, você pode fazer um movimento que sai pela culatra. Acho que todo GM fez uma troca em que ele diz: ‘Talvez aquele não tenha sido o ideal’. Mas cada lente pela qual olhamos tem que levar à excelência sustentável dos Lakers.”