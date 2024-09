LaLiga e RFEF introduzem gesto de árbitro para incidentes racistas

Vinícius Júnior tem sido alvo recorrente de insultos racistas por parte de fãs na Espanha. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

A LaLiga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concordaram em introduzir o novo gesto da FIFA “Sem Racismo” para árbitros, que será usado pelos oficiais para sinalizar que um incidente racista foi relatado.

O gesto de “braços cruzados” foi aprovado no congresso da FIFA em Bangkok em maio de 2024 e agora será adotado na Espanha, disseram os dois órgãos dirigentes na quinta-feira.

O racismo no futebol espanhol ganhou destaque com uma série de incidentes de grande repercussão de torcedores insultando jogadores, muitos envolvendo o atacante do Real Madrid Vinícius Júnior, que liderou pedidos por mais ações sobre o assunto.

No início deste ano, três torcedores receberam sentenças de prisão por insultos raciais ao brasileiro no Estádio Mestalla, em Valência, em maio de 2023, no primeiro veredito de culpa do tipo na Espanha.

Em maio, a FIFA anunciou a introdução de um “gesto padrão global” para árbitros “para sinalizar a implementação do procedimento de três etapas para interromper, suspender e, finalmente, abandonar partidas” no caso de um incidente racista.

A LaLiga e a RFEF disseram na quinta-feira que o gesto de “braços cruzados” agora seria incorporado aos seus protocolos antirracismo existentes.

Se um árbitro vir ou tomar conhecimento de um incidente racista, o gesto será usado, o jogo será pausado e um anúncio será feito no sistema de som do estádio avisando que a partida será suspensa se o comportamento for repetido.

A segunda etapa consiste na suspensão temporária do jogo pelo árbitro, com os times sendo enviados aos vestiários, enquanto a terceira etapa envolve a suspensão definitiva do jogo, após consulta à segurança e aos dirigentes do clube.

Vinícius disse em uma entrevista à CNN no mês passado que o Real Madrid estaria preparado para abandonar o campo se enfrentasse mais abusos racistas.

O jogador tem sido alvo recorrente de torcedores adversários e, após o incidente no Mestalla, ele criticou a falha da liga em lidar com o problema, dizendo que “racismo é normal na LaLiga”.

A liga e seu presidente Javier Tebas negaram a alegação e pediram ao governo espanhol que lhes concedesse novos poderes para poder penalizar diretamente infratores racistas.

Na mesma entrevista, Vinícius disse que a Espanha deve perder o direito de sediar a Copa do Mundo de 2030 se não houver mais avanços na questão.

“Se até 2030 as coisas não melhorarem, acho que temos que mudar o local, porque se um jogador não se sente confortável e seguro jogando em um país onde pode sofrer racismo, é um pouco difícil”, disse ele.

“Há muitas pessoas na Espanha, a maioria, que não são racistas. É um grupo pequeno que acaba afetando a imagem de um país… Esperamos que as coisas possam evoluir mais.”