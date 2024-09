LaLiga pede prisões após campanha de ódio de Vinícius Júnior

A LaLiga pediu a prisão dos torcedores por trás de uma campanha de ódio dirigida ao atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, antes do clássico de domingo contra o Atlético de Madrid.

Alguns torcedores afirmaram nas redes sociais que assistiriam ao jogo no Metropolitano usando máscaras, o que lhes permitiria abusar racialmente do internacional brasileiro sem serem identificados.

Vinícius tem sido frequentemente alvo de abusos racistas por parte de torcedores adversários, inclusive no clássico de Madrid. No ano passado, quatro torcedores do Atlético foram acusados ​​depois que uma efígie de Vinícius foi pendurada em uma ponte.

“A LaLiga deseja anunciar que irá denunciar formalmente e solicitar a prisão imediata dos instigadores de uma campanha de ódio que visa promover atos racistas e depreciativos no próximo jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid”, disse a liga no sábado.

“A referida campanha constitui crime de incitação ao ódio, claramente definido no Código Penal. A LaLiga condena veementemente estas ações que – direta ou indiretamente – incentivam, promovem e incitam ao ódio contra um indivíduo, neste caso, o jogador Vinícius Jr., por causa de sua raça.

“Estas ações envolvem também as circunstâncias agravantes previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 510 do Código Penal, uma vez que ‘os atos são de natureza a perturbar a paz pública’. A LaLiga não tolerará tal comportamento em nenhuma circunstância”.

Vinícius Júnior foi alvo de diversos abusos racistas. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Não está claro quantos fãs pretendiam participar da campanha, com a cobertura da mídia baseada em algumas postagens nas redes sociais. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, relutou em discutir o assunto no sábado.

“Obviamente não estamos pensando nisso”, disse Ancelotti. “Não falamos sobre isso. O sistema de justiça está agindo… Temos que nos concentrar, há outros órgãos que devem se preocupar com isso.”

Em junho, três torcedores do Valencia foram presos por oito meses por abusarem racialmente de Vinícius durante um jogo da LaLiga em maio de 2023, no primeiro veredicto desse tipo na Espanha.