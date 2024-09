Lamar Jackson foi comparado por Mike McCarthy a uma das ‘armas secretas’ dos Cowboys, e os fãs estão furiosos

Eapesar de já ter ganho o prêmio de MVP da NFL duas vezes, o quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, não correspondeu às expectativas nos jogos do Playoff, como ele não conseguiu levar seu time ao Super Bowl. No entanto, na temporada regular ele continua sendo uma ameaça e uma arma letal para os Ravens, graças à sua habilidade ser QB e running back ao mesmo tempo.

Lamar Jackson é o adversário que o Dallas Cowboys terá que enfrentar no próximo domingo no AT&T Stadium para tentar evitar um histórico de 1-2 e ver suas chances nos playoffs fortemente comprometidas.

Lamar Jackson espera ganhar o Super Bowl em homenagem ao ex-jogador

É por isso que o técnico do Cowboys, Mike McCarthy, foi manchete na quarta-feira ao discutir os preparativos da equipe para uma partida crucial da Semana 3 contra os Ravens. após uma dura derrota por 44-19 para o New Orleans Saints, os Cowboys estão com as costas contra a parede. Com a defesa do time lutando e a confiança baixa, McCarthy sabe que eles estão diante de um desafio sério, especialmente com o atual MVP Lamar Jackson liderando os Ravens.

Enquanto os Cowboys estão 1-1, a pressão está sobre Baltimore para evitar um temido começo de 0-3o que historicamente não é um bom presságio para as chances de playoff. McCarthy, por outro lado, parece estar fazendo de tudo para preparar os Cowboys, até mesmo revelando o que ele chama de “arma secreta” para ajudá-los a se preparar para o conjunto de habilidades únicas de Jackson.

Quem é a arma secreta de McCarthy?

Entra Trey Lance. Sim, o mesmo Trey Lance que lançou cinco interceptações em seu final de pré-temporada. McCarthy o escalou para simular o jogo dinâmico de Jackson nos treinos, dando à defesa dos Cowboys uma chance de sentir o que enfrentarão no domingo.

“Ele é dinâmico, nº 1. Nós nos sentimos muito bem com o que Trey pode nos dar lá, no que diz respeito a executar aqueles representantes da equipe de olheiros.disse McCarthy. Ele admitiu que Lance não será capaz de imitar Jackson perfeitamente, mas espera que sua mobilidade oferecerá à defesa alguma visão no que está por vir.

Mas sejamos honestos — comparar Trey Lance a Lamar Jackson é um exagero. Jackson é um dos jogadores mais eletrizantes da história da NFL, especialmente como um quarterback de dupla ameaça. Lance, embora atlético, simplesmente não está à altura. Os números falam por si: Jackson já correu por 167 jardas em apenas dois jogos nesta temporada, com média de 8,0 jardas por corrida. Enquanto isso, Lance conseguiu 235 jardas corridas em toda a sua carreiracom média de 4,4 jardas por corrida.

Não é que a ideia de McCarthy seja completamente equivocada – é só que ninguém pode realmente replicar a combinação de velocidade, consciência de campo e tomada de decisão de Jackson. Como um comentarista colocou, “Comparar Lance a Jackson é como se preparar para o PGA Tour depois de uma partida bem-sucedida de minigolfe“Simplesmente não é a mesma coisa.

Então, enquanto McCarthy espera que essa estratégia dê uma vantagem aos Cowboys, ninguém deve se surpreender se ela não der certo no dia do jogo. Veremos o quão bem a imitação de Lamar Jackson por Trey Lance se mantém no domingo.