Lamine Yamal, do Barça: É impossível atingir o nível de Lionel Messi

A sensação adolescente do Barcelona e da Espanha, Lamine Yamal, disse que quer ser seu próprio jogador e que as comparações com Lionel Messi são injustas, pois é impossível atingir esse nível.

Yamal já estava no radar do mundo do futebol graças ao seu papel de destaque no Barcelona desde muito jovem — ele se tornou o artilheiro mais jovem da história da LaLiga em outubro passado —, mas seu perfil foi ainda mais destacado neste verão, após ajudar a Espanha a conquistar o título na Eurocopa de 2024.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Além de ser uma estrela revelação no torneio na Alemanha, ele também estabeleceu um novo recorde como o jogador mais jovem a participar de uma Eurocopa quando entrou em campo contra a Croácia na fase de grupos.

“Gosto que me comparem ao maior jogador da história do futebol, mas quero ser eu mesmo”, disse Yamal à emissora de TV espanhola Antena 3 quando perguntado sobre ser falado ao lado do vencedor da Copa do Mundo da Argentina. “Alcançar o nível de Messi é impossível.”

O contato de Yamal com a imortalidade do futebol aconteceu relativamente cedo. Ele foi destaque em uma sessão de fotos de 2007 com Messi com apenas seis meses de idade, aparecendo com a antiga estrela do Barcelona em um calendário de caridade após vencer um concurso.

“Cara, ele passou alguns dos poderes dele para mim”, Yamal disse. “Eu ainda tenho muito a dar.”

O jovem atacante marcou um gol de empate impressionante na partida semifinal da Euro contra a França para preparar a mesa para a vitória na final sobre a Inglaterra. Após o torneio, o Transfermarkt avaliou a taxa de transferência de Yamal em € 120 milhões.

No entanto, pode ser preciso mais do que isso para afastar Yamal do clube do qual ele fez parte durante a maior parte de sua vida.

“Não quero esses €120 milhões porque então eu teria que deixar o Barça”, disse ele. “Espero nunca ter que sair. Quero ser uma lenda.”

Quando perguntado sobre o que ele lembra sobre sua estreia no clube em 2023, aos 15 anos, Yamal disse: “Lembro que cheguei antes de todo mundo e tive que tomar café da manhã, mas não fui. Esperei perto das bicicletas e não saí até que todos fossem embora.”