Lamine Yamal pode ser tão bom quanto Lionel Messi – Michel do Girona

Lamine Yamal começou a nova temporada da LaLiga de forma brilhante. Getty

O técnico do Girona, Míchel, disse que Lamine Yamal pode chegar ao nível de Lionel Messi depois de ver o ponta do Barcelona desmontar seu time no clássico catalão de domingo em Montilivi.

Yamal, de 17 anos, marcou duas vezes na vitória do Barça por 4 a 1, somando cinco vitórias em cinco jogos na LaLiga nesta temporada, com Dani Olmo e Pedri também marcando antes de Cristhian Stuani marcar um gol de consolação no final para o Girona.

“Lamine faz a diferença”, disse Míchel em uma coletiva de imprensa. “Para mim, ele já é um dos melhores jogadores do mundo aos 17 anos de idade.

“É difícil imaginar que depois de Messi outro [like him] viria, mas espero que Lamine continue melhorando porque ele é um jogador que pode chegar a esse nível.”

Yamal marcou duas vezes em sete minutos do primeiro tempo para efetivamente matar o jogo antes do intervalo, roubando a bola de David López para abrir o placar na marca do intervalo antes de marcar seu segundo gol com uma finalização bem feita da entrada da área.

O espanhol agora lidera a liga em contribuições de gols nesta temporada, com sete, à frente dos companheiros de equipe Robert Lewandowski e Raphinha, que têm seis e cinco, respectivamente.

Antes dos dois gols de domingo contra o Girona, quatro dos cinco gols de Yamal foram feitos por meio de assistências, com o técnico do Barça, Hansi Flick, comemorando a adição de mais gols ao seu jogo.

“Fiquei muito feliz porque ele marcou o gol”, disse Flick sobre sua reação ao gol de abertura. “Lamine normalmente dá o último passe e fiquei feliz que ele marcou hoje.”

O primeiro gol de Yamal veio através da pressão alta do Barça, o que impressionou particularmente Flick e tem sido uma característica do início invicto de sua equipe na nova temporada.

“Começamos a partida muito concentrados, muito focados e pressionamos muito bem”, acrescentou o treinador alemão.

“O primeiro gol foi inacreditável, muito bom do Lamine [in the press]e nós merecemos a vitória e o resultado.

“Vamos agora com a confiança que construímos nas últimas partidas, você pode ver isso também hoje, sobre nossas linhas, sobre como nos mantemos como uma unidade, muito compacta e muito alta.

“Normalmente não é fácil fazer isso, mas sempre precisamos pressionar a bola e fizemos isso bem. Acho que dá para ver a confiança que temos e, quando temos a bola, temos qualidade para jogar e criar chances.”

Olmo marcou o terceiro com um chute impressionante de um ângulo apertado antes de Pedri fazer 4 a 0 após receber um passe de Marc Casadó e driblar o goleiro, enquanto o Barça bania as memórias da derrota por 4 a 2 para o Montilivi, que acabou com suas poucas esperanças de título no final da temporada passada.

No entanto, o jogo terminou de forma amarga, com Stuani marcando um gol de consolação para o time da casa, Ferran Torres recebendo um cartão vermelho direto por uma falta em Yáser Asprilla que lhe renderá uma suspensão e Olmo saindo devido a uma lesão.

Flick disse que Olmo passará por exames na segunda-feira para determinar a natureza do problema no tendão, mas há otimismo de que ele não ficará afastado por muito tempo do Barça, que deve estrear na Liga dos Campeões contra o Mônaco na quinta-feira, antes de viajar para o Villarreal pela LaLiga.