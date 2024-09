Lana Del Rey comprou vestido de noiva meses antes de se casar com Jeremy Dufrene

Lana Del Rey saltou direto para a felicidade de casado com seu amor de guia turístico de crocodilo, Jeremy Dufrene na Louisiana – e descobrimos que ela comprou seu vestido de noiva em uma boutique local meses antes do grande dia.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que Lana evitou grandes estilistas… em vez disso, comprou seu vestido no Vintage Market da Trashy Diva em Nova Orleans em maio.

Embora o preço exato permaneça um mistério – ela não quebrou exatamente o banco, gastando não mais do que US$ 400… que é a faixa de preço típica para vestidos de noiva na loja, que apresenta estilos selecionados da década de 1920 até o ano 2000.

Lana estava claramente se aconchegando na Louisiana na época – apenas uma semana antes de sua busca pelo vestido de noiva, ela compartilhou uma foto relaxando no pântano com sua nova equipe.

Sem dúvida, Lana fez bom uso daquele vestido de noiva, troca de votos quinta-feira com Jeremy na Airboat Tours by Arthur em Des Allemands, Louisiana, onde trabalha. O Daily Mail obteve as fotos e o TMZ contou a história do casal pegando uma licença de casamento poucos dias antes.