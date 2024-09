Lana Del Rey espera o furacão na casa do suposto namorado em Louisiana

Lana Del Rey foi pega por uma grande tempestade na Louisiana … esperando o furacão Francine com sua suposta nova chama, Jeremy Dufrene … e buscando abrigo em sua casa.

O cantor de “Summertime Sadness” foi visto na casa de Jeremy esta semana… ao mesmo tempo em que Francine veio rugindo pelo estado… e eles pareciam bastante confortáveis ​​​​um com o outro, na varanda dele.

Lana e Jeremy – um guia turístico de crocodilos baseado em Louisiana – estão cada vez mais parecendo um casal… embora ainda não tenham se tornado oficiais no Instagram. Eles também foram vistos recentemente no Festival de Leeds, no Reino Unido, e em um casamento de celebridades em Nova York.