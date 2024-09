Lana Del Rey obtém licença de casamento em meio ao romance de Jeremy Dufrene

Lana Del Rey está trocando “Summertime Sadness” por “Fiancé Fall”… já que a cantora parece prestes a se casar com o namorado, Jeremy Dufrene .

De acordo com o Escrivão do Tribunal da Paróquia de Lafourche … Lana passou por aqui com seu namorado capitão de barco na segunda-feira e obteve uma certidão de casamento.