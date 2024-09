Lana Del Rey supostamente se casa com o guia turístico Alligator Jeremy Dufrene

Lana Del Rey aparentemente se casou com seu amante guia turístico jacaré, Jeremy Dufrenena Luisiana.

O casal aparentemente trocou votos durante uma cerimônia na quinta-feira no Airboat Tours by Arthur em Des Allemands, LA – onde Dufrene trabalha – de acordo com fotos obtidas pelo Correio Diário.

Enquanto isso, o TMZ divulgou a história na quinta-feira… Lana e Jeremy entraram no escritório do Escrivão do Tribunal da Paróquia de Lafourche e pegou uma certidão de casamento poucos dias antes de eles supostamente se casarem.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Nossas fontes disseram que a certidão de casamento ainda não foi devolvida ou registrada no registro oficial… mas algo pode ter mudado agora que essas novas fotos de casamento estão circulando por aí.

Como você sabe… Lana e Jeremy se relacionaram romanticamente pela primeira vez em agosto… A cantora foi vista de mãos dadas com Jeremy no Reading and Leeds Festival em Londres, Inglaterra.

Lana também apareceu com Jeremy na modelo Karen Elsonnúpcias de Nova York no início de setembro.