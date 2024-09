Lana Del Rey surpreende a todos ao dizer “sim” no meio do Bayou

Lana Del Reya rainha do pop sonhador e melancólico, cativou os ouvintes com suas paisagens sonoras cinematográficas e letras introspectivas desde seu álbum inovador de 2012Nascido para morrer. Conhecido por sucessos como Tristeza de verão e Jogos de vídeosua música evoca uma vibração etérea e nostálgica que conquistou legiões de fãs devotos.

Mas agora, Lana está ganhando as manchetes por algo distante da cena musical: seu casamento com o capitão do barco da Louisiana, Jeremy Dufrene.

Em 26 de setembro de 2024, Lana, 39, e Jeremy trocou votos em uma cerimônia íntima em Des Allemands, Louisiana. O casamento aconteceu no Bayou, onde Jeremy trabalha como capitão da Arthur’s Air Boat Tours. Lana, sempre a imagem da beleza clássica, usava um vestido branco deslumbrante que ia até o chão, com decote redondo e babados, e o cabelo penteado para trás com uma fita azul clara.

De acordo com Correio Diárioela foi levada até o altar por seu pai, Robert Grant, segurando um buquê de flores enquanto ela se dirigia até a beira do bayou para dizer “sim”.

Lana Del Rey se casa com Jeremy Dufrene em cerimônia íntima

Jeremiasvestida com um terno escuro elegante, e Lana foram vistas andando de mãos dadas, passando por tendas brancas cheias de cadeiras e mesas, colocadas na pacífica orla. Os convidados, vestidos com roupas formais, se misturaram no porto para o que parecia ser uma recepção repleta de boa comida e belas paisagens. A cerimônia na tenda foi simples, mas elegante, com cadeiras dispostas em fileiras de frente para o mar, dando ao casamento um verdadeiro charme sulista.

Embora o casal tenha mantido seu romance em segredo por um tempo, Lana sugeriu pela primeira vez sua conexão em 2019, quando postou fotos de um passeio pela vida selvagem em que Jeremy a levou. Ela brincou: “Jeremy me deixou ser capitão da Arthur’s Air Boat Tours“em uma postagem divertida no Facebook. Os rumores de seu relacionamento ressurgiram em maio de 2024, quando Lana se referiu a Jeremy como “meu cara” em uma postagem no Instagram apresentando sua família.

O casamento vem depois sua primeira aparição pública como casal no início deste mês no casamento da modelo Karen Elson em Nova York, onde foram fotografados de mãos dadas em trajes azuis coordenados. Embora o romance deles possa parecer repentino para alguns, o relacionamento de Lana e Jeremy está enraizado em anos de amizade e experiências compartilhadas, tornando a história de amor deles ainda mais especial.