Lançada nova foto de identificação do suspeito de tentativa de assassinato de Trump, Ryan Routh

Ryan Wesley Routh – o suposto assassino de Donald Trump – acabou de ter sua foto divulgada em uma prisão na Flórida – e o cara se parece com um Joe comum de meia-idade.

Routh, de 58 anos, posou para sua foto na prisão do condado de Palm Beach depois que as autoridades o capturaram no domingo, após sua suposta tentativa de matar Trump – o candidato presidencial republicano.

Como você sabe, Routh se tornou o principal suspeito no domingo, depois que o Serviço Secreto detectou um rifle estilo AK espreitando de alguns arbustos ao redor. 400 metros de distânciasim de onde o ex-prez estava jogando uma partida de golfe.

Um agente respondeu à ameaça potencial atirando na área onde o rifle foi avistado… o que levou o suspeito a largar a arma e fugir em um SUV próximo. A arma do suspeito não teria sido disparada.

Mais tarde, Routh foi parado em seu veículo cerca de 80 quilômetros ao norte do campo de golfe de Trump e preso pelo Departamento do Xerife do Condado de Martin.



