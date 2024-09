Lançamento do buquê da noiva provoca briga física entre três mulheres

Reproduzir conteúdo de vídeo



Pressione Jam

Aí vem o drama… um grupo de mulheres solteiras entrou em uma briga física quando uma noiva jogou suas flores para a multidão no tradicional sorteio.

Confira… uma noiva bósnia joga alegremente seu buquê sobre os ombros para que um de seus ansiosos convidados possa pegá-lo – e sinalizar que eles são os próximos na fila para se casar.

No entanto, a tradição saudável se torna angustiante quando três convidadas se envolvem um pouco demais no jogo… segurando as flores para salvar sua vida e arranhando seus rivais.

Assista ao vídeo… você pode ver as pétalas caindo no chão e os penteados caindo fora do lugar enquanto as mulheres lutam no chão por cima do buquê.

Ouve-se o DJ da recepção pedindo às mulheres que se acalmem, enquanto alguns convidados tentam acabar com a briga.

Embora os outros convidados do casamento não parecessem muito abalados com a exibição de violência – com muitos rindo nas filmagens – os espectadores online expressaram choque e descrença … classificando os convidados excessivamente zelosos do casamento como “patéticos” por serem tão agressivos.

No entanto, muitos estavam curiosos para saber quem saiu vitorioso… já que o vídeo viral foi concluído antes que o vencedor fosse revelado.