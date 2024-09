Las Vegas Aces vencem Seattle Storm e avançam para as semifinais da WNBA

LAS VEGAS — Há pouco mais de três meses, o Las Vegas Aces teve sua primeira de três derrotas nesta temporada da WNBA para o New York Liberty. Las Vegas caiu para 6-6 então, e a estrela do Aces, A’ja Wilson, jurou que seu time descobriria as coisas e melhoraria.

Agora, as Aces estão fazendo sua sexta aparição consecutiva nas semifinais da WNBA após uma varredura de 2 a 0 na primeira rodada de Seattle. O oponente delas é o time que elas venceram pelo título da liga no ano passado: o Liberty.

Las Vegas venceu o segundo jogo da série de abertura por 83 a 76 na terça-feira na Michelob Ultra Arena, com 24 pontos e 13 rebotes do MVP da liga, Wilson, e 29 pontos e seis rebotes da também atleta olímpica Kelsey Plum.

Em seguida, o Aces, cabeça de chave número 4, viaja para o Brooklyn para enfrentar o Liberty, cabeça de chave número 1, em uma série melhor de cinco que começa no domingo. O Aces prevaleceu por 3 a 1 nas finais da WNBA em outubro passado, mas Nova York dominou a série da temporada regular deste ano. O Liberty venceu o Aces por 90 a 82 em 15 de junho, 79 a 67 em 17 de agosto e 75 a 71 em 8 de setembro.

“O New York é um time muito melhor do que era no ano passado”, disse Plum. “Eles são maiores, eles arremessam a bola em um ritmo melhor. Então, crédito a eles.

“Temos que focar no que podemos fazer. Às vezes, podemos ser nossos piores inimigos. Mas eles chutaram nossa bunda todas as três vezes [this year.] Este é um novo começo. Mas não é segredo que eles cuidaram dos negócios e fizeram o que precisavam fazer, e é por isso que eles têm a semente 1. Então é uma batalha difícil.”

A treinadora Becky Hammon disse sobre o Liberty estar motivado pela derrota nas finais do ano passado para Vegas: “Eles foram o melhor time o ano todo. Eles jogaram como um time irritado, com uma vantagem. E nós trabalhamos para chegar lá. Eu sinto que recuperamos nossa vantagem provavelmente nas últimas três a quatro semanas. Eu não acho que somos o mesmo time que Nova York viu [this season].”

No ano passado, os Aces perderam apenas seis jogos na temporada regular e um nos playoffs. Nesta temporada, eles foram 27-13 na temporada regular e precisaram de um quarto período forte em ambos os jogos da primeira rodada para se distanciarem do Storm, quinto cabeça de chave, nesta série.

Las Vegas superou Seattle por 14-2 no período final na vitória de domingo por 78-67. O jogo ficou mais acirrado na terça-feira, mas os Aces fizeram o suficiente em um quarto período de 21-19 para vencer.

Plum, que acertou 1 de 8 arremessos de quadra no domingo para dois pontos, acertou 11 de 15 na terça-feira, incluindo 9 de 9 na faixa de 2 pontos. Isso igualou a central do Phoenix Brittney Griner (2014) para a maioria dos arremessos de 2 pontos sem errar em um jogo de playoff. As companheiras de guardas do Aces Chelsea Gray e Jackie Young, que também estavam na equipe olímpica dos EUA com Wilson e Plum, combinaram 21 pontos, 13 rebotes e 14 assistências na terça-feira.

Este foi o 13º jogo de Wilson na pós-temporada com pelo menos 20 pontos e 10 rebotes, o maior número na história da WNBA. Ela passou pelas estrelas aposentadas Tamika Catchings e Candace Parker, que tiveram 12 jogos assim cada.

O Storm acertou 8 de 30 arremessos na série em arremessos contestados por Wilson, duas vezes Jogadora Defensiva do Ano da WNBA.

“Sinto que somos simplesmente resilientes”, disse Wilson sobre si mesma e as outras titulares Gray, Plum e Young, que buscam seu terceiro título consecutivo juntas. “Nós quatro principais, sabemos o que é preciso.”