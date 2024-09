Las Vegas Raiders ainda pondera uma mudança de quarterback

HENDERSON, Nevada — O técnico do Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, não descartou a possibilidade de fazer uma troca de quarterback de Gardner Minshew para Aidan O’Connell após o touchdown de O’Connell no final do jogo na derrota arrasadora dos Raiders para o Carolina Panthers.

“Precisamos conversar com os jogadores e avaliar tudo primeiro”, disse Pierce na segunda-feira em sua entrevista coletiva semanal, que foi adiada por mais de uma hora devido a reuniões extras com sua comissão técnica após a derrota por 36 a 22 na estreia em casa, deixando os Raiders com um histórico de 1-2.

E Pierce, um dia depois de dizer que certos jogadores tomaram “decisões de negócios” durante o jogo, não recuou em seu comentário pós-jogo.

Em vez disso, ele disse: “Eu não mordo minha língua”.

Os Raiders, que recebem o Cleveland Browns (1-2) no domingo, ainda não tomaram nenhuma “decisão empresarial” própria, disse Pierce.

“Você vai ter momentos em que às vezes seus melhores jogadores não têm seus melhores dias e outros caras têm que se destacar e é por isso que é chamado de futebol de equipe”, disse Pierce. “Mais importante, eu acho que todos nós precisamos entender que você tem que rolar, você precisa fazer isso da melhor forma que puder, na velocidade máxima.

“O esforço não foi tão bom quanto nos jogos anteriores, e isso apareceu. Isso não pareceu bom no final do jogo.”

O’Connell, no entanto, teve um bom desempenho no lugar de Minshew, que venceu uma batalha no campo de treinamento com o profissional do segundo ano.

Com os Raiders perdendo por 36-15, O’Connell assumiu com 4:47 para jogar e liderou Las Vegas em um drive de 70 jardas e 13 jogadas. Embora ele quase tenha sido interceptado, ele completou 9 de 12 passes para 82 jardas, incluindo um TD de 8 jardas para Tre Tucker.

O’Connell disse depois que não tinha certeza do que sua inserção no jogo significaria no futuro.

“Quero executar sempre que meu número for chamado e, obviamente, o jogo é muito diferente quando estou lá, em comparação [playing] o jogo inteiro, então é uma situação diferente”, disse O’Connell. “Esperamos vencer e não vir de trás, mas estou definitivamente grato pela oportunidade… como um time como um todo, temos muito a melhorar — inclusive eu.”

Minshew, por sua vez, passou para 214 jardas, completando 18 de 28 tentativas, com um touchdown e uma interceptação.

Na temporada, Minshew completou 73,7% de seus passes (o que o coloca em quarto lugar na NFL entre os passadores com pelo menos 50 tentativas) para 747 jardas (sexto na liga), com três TDs e três interceptações.

“AP estava falando sobre isso no vestiário, não andar na montanha-russa, não seguir os altos e baixos, mas continuar tentando melhorar”, disse Minshew após o jogo. “E se fizermos isso — temos as pessoas certas para fazer isso — vamos ficar bem.”

Enquanto isso, o safety Marcus Epps sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, segundo a NFL Network.