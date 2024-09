Lauren Sanchez processada por instrutora de ioga por causa de livro infantil

Alanna Zabel afirma em um novo processo, obtido pelo TMZ, que ela foi instrutora de ioga de Lauren de 2007 a 2010. Zabel diz que em 2022 ela entrou em contato com LS, compartilhando o conceito de um livro sobre um gato que voa para Marte. Ela diz que contatou Lauren em parte porque elas já haviam discutido uma parceria para escrever um livro infantil – “Dharma Kitty Goes to Mars”.