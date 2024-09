Layshia Clarendon, a primeira jogadora abertamente não binária da WNBA, se aposenta

A armadora do Los Angeles Sparks, Layshia Clarendon, líder nas iniciativas de justiça social da WNBA, a primeira jogadora assumidamente transgênero e não binária da liga e All-Star de 2017, anunciou sua aposentadoria na sexta-feira no Instagram.

Clarendon, 33, não veste a camisa do Sparks desde 15 de agosto contra o New York Liberty. Eles tiveram uma média de 7,6 pontos, 3,2 assistências e 2,7 rebotes por jogo durante sua carreira de 12 anos na WNBA.

“Simplesmente parecia certo”, disse Clarendon à ESPN. “Eu fiz muita cura na minha vida nos últimos cinco anos. Foi apenas o ápice da minha mente, meu corpo e meu espírito me dizendo que era hora de seguir em frente. Eu simplesmente tinha um profundo conhecimento na minha intuição de que agora era a hora certa, e eu tinha um coração realmente aberto e prontidão para deixar ir.”

“Layshia causou um grande impacto dentro e fora da quadra ao longo de sua excelente carreira no basquete”, disse o técnico do Sparks, Curt Miller, em uma declaração. “Lay era um verdadeiro profissional, aparecendo todos os dias com o desejo de ajudar nossos times a competir e melhorar. … Fora da quadra, Lay é um pioneiro e impactou muitos com sua bravura de ser autêntico e sem remorso enquanto lutava consistentemente pelos marginalizados.”

Clarendon, que usa os pronomes she/her, he/him e they/them, foi recrutada em nono lugar pelo Indiana Fever em 2013. Ela também jogou pelo Atlanta Dream, com quem foi nomeada All-Star da WNBA de 2017, pelo Connecticut Sun, pelo New York Liberty e pelo Minnesota Lynx antes de terminar sua carreira com o Sparks. Ela fez um triplo-duplo na abertura da temporada do Sparks contra o Dream em maio.

“Estou muito orgulhoso do meu All-Star de 2017”, disse Clarendon. “Eu queria ser um All-Star nesta liga e provei isso a mim mesmo. Também estou muito orgulhoso dos relacionamentos que construí com as pessoas e da integridade com que me movi no esporte.”

Durante a temporada de bolhas de 2020, Clarendon e a Liberty usaram camisetas “Trans Lives Matter”, mas Clarendon não havia compartilhado publicamente sua identidade de gênero. Isso mudou depois da temporada, quando Clarendon compartilhou que era não-binário e transgênero.

Organizadora incansável e defensora da justiça, Clarendon foi eleita primeira vice-presidente da Associação Nacional de Jogadoras de Basquete Feminino em 2016. Ela ajudou a negociar o histórico acordo coletivo de trabalho da WNBA de 2020, que incluiu aumentos salariais, melhorias nas acomodações de viagem e suporte adicional para jogadoras que também são pais.

Eles defenderam políticas inclusivas LGBTQIA+ em toda a liga, bem como justiça racial. Foi ideia de Clarendon dedicar a temporada de 2020 à campanha “Say Her Name”. Quando uma ideia foi lançada para colocar “Black Lives Matter” na quadra para a temporada de 2020, Clarendon elaborou os planos rudimentares no Microsoft Paint.

“A maneira como o W parece e se sente agora é em grande parte uma prova das pessoas que têm feito o trabalho”, disse o treinador da USC Lindsay Gottlieb, que treinou Clarendon na Cal. “E não há ninguém mais importante nesse reino do que Layshia.”

Clarendon levou os Golden Bears à sua primeira Final Four de basquete feminino em 2013. Ele teve médias de 16,4 pontos, 4,0 rebotes e 2,8 assistências no último ano.

Clarendon disse que sempre que corria para fora do túnel e via cartazes de fãs que eram membros da comunidade LGBTQIA+, ele sempre se sentia especial. O mesmo com fãs que compraram sua camisa por causa do que ele representava.

“Os fãs também foram uma luz para mim”, disse Clarendon. “Muito desse trabalho de cura é recíproco. Por mais que eu tenha sido o único a dar um passo à frente, eu me senti realmente capturado e mantido pela base de fãs queer no W. Isso foi realmente lindo, então, obrigada.”