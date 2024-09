LB dos Ravens Kyle Van Noy critica Chiefs por assistência médica

OWINGS MILLS, Maryland — O linebacker do Baltimore Ravens, Kyle Van Noy, criticou a equipe médica do Kansas City Chiefs por falta de urgência após sofrer uma lesão no olho na abertura da temporada na quinta-feira, chamando-a de “inaceitável” e “antiprofissional”.

“Fiquei decepcionado com a forma como a equipe de treinamento dos Chiefs lidou com a situação”, disse Van Noy em seu podcast na terça-feira. “Eu deveria consultar um oftalmologista… e eles levaram um quarto inteiro para descer e falar comigo no vestiário — o que, para mim, é inaceitável.”

Os Chiefs não comentaram os comentários de Van Noy.

Van Noy sofreu uma fratura no osso orbital no terceiro quarto enquanto corria contra o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes. A lesão ocorreu quando seu capacete passou por baixo da tira do queixo enquanto ele estava no fundo de uma pilha que incluía Mahomes e o defensive tackle de Baltimore, Nnamdi Madubuike.

Os Ravens descartaram Van Noy cerca de 40 minutos depois que ele deixou o jogo com uma lesão no olho. Van Noy descreveu a lesão como uma “fratura muito boa”.

“A maneira como demorou foi super antiprofissional para mim, especialmente porque havia pessoas lá também”, disse Van Noy. “Um dos médicos, ou o amigo do médico estava lá com os punhos duplos, copos de isopor como se tudo estivesse bem e eu simplesmente senti que isso foi antiprofissional.”

Van Noy destacou como os Chiefs receberam nota “F” por sua equipe de treinamento no boletim mais recente da NFL Players Association.

“Eu entendo como os jogadores de Kansas City deram nota F para aquela sala de treinamento”, disse Van Noy, “porque, com a minha experiência, eu provavelmente teria dado nota F para eles também”.