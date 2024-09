LeBron, a busca e as trocas do AD? O que está por vir para os Lakers

Em abril, depois que o Los Angeles Lakers sofreu a segunda derrota consecutiva nos playoffs para o Denver Nuggets, LeBron James foi questionado se ele havia jogado sua última partida com a franquia.

“Não vou responder isso”, respondeu James.

James deixou sua assinatura falar por si em julho, quando o astro de 39 anos assinou uma extensão de contrato de dois anos por US$ 104 milhões.

No entanto, mais perguntas surgiram após um verão importante em que a equipe substituiu o técnico Darvin Ham por JJ Redick e selecionou Dalton Knecht e Bronny James na noite do draft.

E, graças a uma série de jogadores que exerceram opções em seus contratos, os Lakers retornarão basicamente com o mesmo elenco que terminou em sétimo lugar na Conferência Oeste e teve que chegar aos playoffs por meio do torneio play-in.

Faltando menos de três semanas para o início do campo de treinamento, aqui estão cinco grandes histórias enquanto James embarca na temporada número 22, Redick faz sua estreia como treinador e os Lakers buscam retornar à disputa pelo campeonato.

O alcance do rei em terrenos de 3 pontos

Muitas vezes, um treinador quer que seu time tenha um desempenho que reflita seu estilo de jogo, mas o plano que Redick compartilhou com James durante sua entrevista coletiva de apresentação foi uma imitação de outro nível.

“Ele e eu brincamos sobre isso, mas tipo, ele arremessou mais de 40% de 3 neste ano”, disse Redick. “Tipo, eu quero que ele arremesse de 3.”

De fato, James arremessou 41% na temporada passada — o maior número de seus 21 anos de carreira (e não muito longe da marca de 41,5% da carreira do atirador certeiro Redick). Foi um aumento em relação aos 32,1% da temporada anterior, um salto que James credita à recuperação de sua lesão no pé e à capacidade de dedicar o tempo de prática necessário para aprimorar seu arremesso.

O aumento de 8,9% foi o quarto maior na história da NBA temporada a temporada para um jogador com pelo menos 300 tentativas de 3 pontos. Outro aumento substancial sob Redick seria ainda mais raro, mas poderia haver melhora pelo ataque criando mais dos tipos certos de aparência para James.

James se destacou particularmente em arremessos de 3 pontos de catch-and-shoot (45,4%), que ficou em terceiro lugar na liga entre jogadores com 200 ou mais tentativas, de acordo com o rastreamento do Second Spectrum. Isso também pode explicar por que o técnico novato com mentalidade analítica disse que quer misturar mais ação off-ball para James nesta temporada.

E houve uma área da quadra — acima do intervalo, no lado esquerdo — onde James foi excelente, acertando 46% de suas bolas de três dali, segundo o Second Spectrum.

A busca do AD pelo DPOY

Depois de terminar em quarto lugar na votação para Jogador Defensivo do Ano na temporada passada, Anthony Davis parecia resignado a ser preterido na disputa pelo Troféu Hakeem Olajuwon.

“Eu nunca vou ganhar”, Davis disse à ESPN quando perguntado sobre o prêmio. “Eles não vão me dar. A liga não gosta de mim. Eu sou o melhor jogador defensivo da liga. Eu posso alternar de 1 a 5. Eu posso marcar o pick-and-roll melhor da liga, de um grande ponto de vista. Eu bloqueio arremessos. Eu reboto.

“Não sei mais o que fazer. Já superei isso. Vou fazer o que tenho que fazer para ajudar o time a vencer e tentar jogar por um campeonato. Elogios e prêmios individuais, já cansei disso.”

Davis riu por último sobre o DPOY reinante durante o verão, superando o tetracampeão Rudy Gobert e a França no jogo da medalha de ouro olímpica, ao mesmo tempo em que trouxe uma vantagem defensiva para a equipe dos EUA. Davis liderou os EUA em bloqueios (1,5) e foi o segundo em rebotes (6,7) e o quarto em roubos de bola (1,2), enquanto ficou apenas em oitavo em minutos jogados (16,6).

Seus números defensivos pelos Lakers na temporada passada foram dominantes no caminho para uma seleção do primeiro time All-Defense, juntando-se ao pivô do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, como o único outro jogador com média de pelo menos dois bloqueios e um roubo de bola.

Na temporada passada, Davis ficou entre os 10 melhores da liga em:

Porcentagem de field goal permitida na pintura

Porcentagem de field goal permitida em post-ups

Porcentagem de field goal permitida em isolamentos

Sua presença elevou o time inteiro, já que o LA manteve os adversários em 60% em bandejas e enterradas com Davis em quadra (o que o colocaria em nono lugar na liga durante toda a temporada), mas esse número saltou para 65% quando Davis ficou em segundo lugar (o que o colocaria em 29º lugar).

Embora haja argumentos para que Davis volte a ser cogitado como DPOY nesta temporada, especialmente após a ineficácia de Gobert nos playoffs nas semifinais da conferência e a ocasional permanência no banco em Paris, a estrela de Wembanyama só cresceu desde que terminou em segundo lugar no prêmio como novato.

Uma coisa que Davis deixou claro para os Lakers, fontes disseram à ESPN, é sua preferência em jogar ao lado de outro grande com mais frequência. Os Lakers estão fracos no meio entrando na temporada com Christian Wood esperado para ficar fora por pelo menos oito semanas após cirurgia no joelho esquerdo, deixando Jaxson Hayes e o jogador bidirecional Colin Castleton como os únicos outros centros saudáveis ​​no elenco.

Roleta de jogador de RPG

Os Lakers perderam 190 jogos devido a lesões em quatro jogadores importantes na temporada passada: Wood (32), o ala Cam Reddish (34), o ala Jarred Vanderbilt (53) e o ala Gabe Vincent (71).

Wood e Reddish adquiriram opções em seus contratos para retornar, apesar das campanhas abaixo do esperado, enquanto Vincent, Vanderbilt e o armador do segundo ano Jalen Hood-Schifino, que jogou em apenas 21 partidas na temporada passada, estavam todos em acordos plurianuais.

Tudo isso quer dizer que, embora o elenco dos Lakers possa parecer praticamente idêntico ao da temporada passada, a eficácia do elenco pode ser muito melhor com um aumento na disponibilidade.

Embora Wood tenha passado por uma cirurgia na semana passada e o pé de Vanderbilt ainda não esteja 100%, fontes confirmaram à ESPN que Vincent, Reddish e Hood-Schifino estarão prontos para competir por minutos desde o início, dando mais opções a Redick.

E quanto a Bronny James?

A escolha número 55 dos Lakers no draft provavelmente recebeu mais atenção do que todas as outras 55ª escolhas na história da liga juntas.

Por outro lado, nenhuma outra escolha número 55 era filho do maior artilheiro de todos os tempos da NBA.

Após uma exibição medíocre na liga de verão, na qual acertou sete de seus 31 arremessos em seis jogos, Bronny James continuou treinando nas instalações dos Lakers durante a offseason, e a equipe continua entusiasmada com o potencial do ala-armador de 1,88 m.

O jovem James assinou um contrato de quatro anos com o Lakers, mas provavelmente passará um tempo significativo na G League nesta temporada. Uma vez lá, ele será treinado pelo novo técnico do South Bay Lakers, Zach Guthrie, um discípulo do técnico do Atlanta Hawks, Quin Snyder, que deve trazer conceitos ofensivos de alto nível para o time.

LeBron James entra em sua 22ª temporada da NBA com um novo treinador e seu filho como companheiro de equipe. O que está reservado para os Lakers com o training camp a três semanas de distância? Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images

Negociando em disputa?

Os Lakers ficaram quietos no prazo de troca de 2024 e mais quietos ainda na offseason quando se tratou de encontrar atualizações. Mas não espere que o time, que manteve alguma flexibilidade de escalação ao permanecer sob o restritivo segundo avental, pareça o mesmo na pós-temporada como na noite de abertura.

LA tem vários ativos em seus cofres que pode agregar em uma possível troca por uma estrela: suas escolhas de primeira rodada de 2029 e 2031; jovens talentos com contratos acessíveis, como Knecht, Hood-Schifino e Max Christie; e jogadores com contratos de médio porte, como D’Angelo Russell (um acordo de US$ 18,6 milhões que está expirando), Rui Hachimura (US$ 17 milhões), Vincent (US$ 11 milhões) e Vanderbilt (US$ 10,7 milhões).

Um nome para ficar de olho: Jonas Valanciunas do Washington Wizards. James se ofereceu para aceitar um corte salarial para abrir a exceção completa de nível médio para assinar com o grande homem agente livre, mas ele optou por mais dinheiro garantido de um acordo de três anos e US$ 30 milhões em Washington.

Ainda assim, os Lakers precisam de um pivô, os Wizards não parecem ser concorrentes nesta temporada, e o vice-presidente de operações de basquete e gerente geral dos Lakers, Rob Pelinka, tem um histórico comprovado de fechar acordos com a organização de Washington.

Matt Williams, da ESPN Stats & Information, contribuiu para esta história.