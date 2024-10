LeBron, acompanhado por Bronny, entra no ano 22 com ‘muito no tanque’

EL SEGUNDO, Califórnia – Para um time que precisava de uma recuperação no segundo tempo apenas para chegar ao torneio play-in e depois foi sumariamente eliminado na primeira rodada, levando a uma mudança de treinador fora da temporada, certamente havia um ar de otimismo em o prédio para o dia anual da mídia do Los Angeles Lakers na segunda-feira.

Ninguém incorporou isso mais do que LeBron James, de 39 anos, quando ele embarca em sua 22ª temporada, empatando com Vince Carter, indicado ao Hall da Fama, como o maior número da história da NBA.

“Eu me sinto muito bem”, disse James durante sua entrevista coletiva. “Tive um ótimo verão.”

James teve motivos para sorrir ao relembrar a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris com a equipe dos EUA e ser nomeado MVP do torneio e ansioso para se tornar o primeiro pai a se juntar ao filho na liga.

LeBron e o filho de 19 anos, Bronny, foram dois dos primeiros jogadores do Lakers a entrar em quadra, posando alegremente para fotos juntos em seus uniformes dourados do Lakers.

“Então, me sinto muito bem fisicamente. Mentalmente, me sinto muito bem. Muito afiado. Muito revigorado. Estou ansioso para trabalhar amanhã”, disse LeBron. “Não pensei no que o futuro reserva. Estou apenas vivendo o momento. Especialmente com Bronny aqui também. Não quero considerar este momento garantido.”

Bronny acrescentou: “Essa é uma sensação maluca. … Só de olhar para meu pai tirando fotos, foi como, ‘O que está acontecendo agora?’ [That was] literalmente meus pensamentos. Apenas absorva tudo. Extremamente grato pela oportunidade.

James, que completará 40 anos em dezembro, disse estar grato pelos momentos tensos em que o basquete dos EUA teve que suar vitórias contra a Sérvia na semifinal e a França na final olímpica – uma experiência que ele comparou a “dois jogos 7 de volta ao -back” – por renovar seu espírito para o esporte.

“Foi ótimo jogar um basquete significativo”, disse James. “Chegar lá na minha idade, com as milhas que tenho, e poder jogar no nível em que joguei, me deu ainda mais a sensação de: ‘OK, tenho muito no tanque. Bastante.’ E posso ajudar uma grande parte de uma equipe a vencer a final e o que quer que seja – se for ouro, ou se for um Troféu Larry O’Brien, ou qualquer que seja o caso, ainda posso fazer isso.”

Não que o otimismo fosse tão avassalador a ponto de a equipe ficar cega para a situação.

Por mais ativas que tenham sido as sessões de treino voluntárias fora de temporada, JJ Redick está assumindo o cargo de treinador sem nenhuma experiência como treinador. Jarred Vanderbilt (procedimentos no pé direito e esquerdo), o melhor defensor de perímetro de Los Angeles, e Christian Wood (alcance no joelho esquerdo), o único trecho 5 do elenco, ficarão afastados por pelo menos mais algumas semanas e terão que assistir quando o treino começar Terça-feira.

Anthony Davis, que ganhou o ouro com James e também fez uma tatuagem dos anéis olímpicos no braço esquerdo para combinar com James, admitiu que o Lakers terá uma competição acirrada.

“O Ocidente é difícil”, disse Davis. “O Ocidente sempre foi difícil, você sabe, 1-15. Então, para nós, não podemos ficar muito entusiasmados com uma vitória, nem muito desanimados com uma derrota. , construindo no ano passado com o time que tínhamos, mas acho que se estivermos saudáveis ​​e conseguirmos nos manter saudáveis ​​durante toda a temporada, podemos ser um time de ponta no Oeste… Se formos atingidos. pela lesão novamente, vai ser difícil.”

As coisas ficaram tão difíceis para o armador D’Angelo Russell na temporada passada – batendo de frente com o ex-técnico Darvin Ham, perdendo sua vaga de titular em um ponto e depois jogando bem o suficiente para recuperá-la apenas para lutar nos playoffs – que ele reconheceu seu futuro incerto com a equipe, cumprimentando os repórteres dizendo “surpresa, surpresa” antes de sua entrevista.

“Acho que, honestamente, quero realmente pedir desculpas no sentido de às vezes mostrar falta de profissionalismo”, disse Russell, que tem mantido comunicação constante com Redick para iniciar seu relacionamento com o pé direito. “Mostrando às vezes falta de percepção do time em primeiro lugar. Então, para mim, apenas manter essa maturidade e esse profissionalismo ao longo do ano, não importa os altos e baixos.

O vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, disse na semana passada que precisaria de cerca de 30 jogos para avaliar seu time e ver quais ajustes eram necessários.

Enquanto isso, a família James continuará a se adaptar ao compartilhamento do local de trabalho.

Embora Bronny tenha dito que se treinou para bloquear o barulho de “pessoas que não acham que eu deveria estar aqui”, ele já se sentiu confortável falando mal do pai.

Ele disse à ESPN que o balde que LeBron marcou nele em uma partida cruzada na semana passada enquanto jogava basquete nas instalações do Lakers não deveria ter contado porque ele acreditava que seu pai saiu de campo antes do placar.

“Os árbitros que estavam arbitrando aquele jogo… ele está no ano, seja ele qual for, então ele receberá essa ligação”, disse Bronny à ESPN.

E quanto a LeBron dizendo em um episódio recente de “The Shop” do Uninterrupted, que Bronny não tem permissão para chamá-lo de pai no local de trabalho?

“Tudo o que sai da minha boca quando tento falar com ele é o que ele aceitará”, disse Bronny.

Não importa o nome, LeBron parecia contente por estar perto de seu filho.

“Só pura alegria, para ser sincero, poder vir trabalhar todos os dias, trabalhar duro com seu filho todos os dias e poder vê-lo continuar crescendo”, disse ele. “Isso te dá muita vida.”