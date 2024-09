LeBron James se sentirá desconfortável com a nova filosofia de JJ Redick para ele e Bronny James

Los Angeles Lakers o astro LeBron James está se preparando para sua 22ª temporada na NBA, mas as coisas parecem diferentes desta vez. Os Lakers têm um novo treinador principal, JJ Redick, e o próprio filho de LeBron, Bronny James, agora no time. Embora isso possa parecer um capítulo emocionante para a família James, também introduz um nível de desconforto, particularmente devido à filosofia de treinamento de Redick.

Durante a conferência de imprensa de apresentação de Redick, ele deixou claro que ele quer que LeBron continue se concentrando em seus arremessos de três pontos. “Ele acertou mais de 40% dos arremessos de três pontos neste ano“, disse Redick, referindo-se aos 41% de aproveitamento de LeBron nos arremessos de três pontos, o recorde da carreira, na temporada passada. “Eu quero que ele atire de 3.”

LeBron James esclarece como Bronny não deve chamá-lo na frente do time

Embora LeBron tenha se mostrado capaz de melhorar seus arremessos, essa filosofia pode colocá-lo em território desconhecido. Afinal, o domínio de LeBron sempre veio de sua versatilidade – sua habilidade de dirigir até a cesta, facilitar jogadas e controlar o jogo de todas as áreas da quadra. Mudando-o mais para um papel off-ball, catch-and-shoot poderia entrar em conflito com seus instintos naturais de jogo.

Redick, que construiu sua carreira como atirador de elite, parece ansioso para traduzir seus pontos fortes para a equipe, especialmente com LeBron. Mas há um risco aqui – pressionar LeBron a se concentrar fortemente no jogo de perímetro pode limitar o que ele pode trazer para a equipe em geral.

LeBron ele mesmo creditou sua melhora nos arremessos de três pontos na temporada passada à recuperação de uma lesão no pé que lhe permitiu dedicar mais tempo à prática. Se esse foco em arremessos de longa distância é sustentável ainda está para ser visto.

O que a estratégia de Redick significa para a dinâmica da família James

Além da mudança de abordagem, a adição de Bronny James acrescenta outra ruga à mistura. Bronny, que foi convocado pelos Lakers, é espera-se que passe grande parte do seu primeiro ano na G Leaguetrabalhando sob o comando do treinador Zach Guthrie.

Embora esteja claro que os Lakers têm grandes esperanças em Bronny, sua presença ao lado do pai no mesmo time inevitavelmente chama a atenção e adiciona novas dinâmicas. LeBron, como líder, estará equilibrando o desafio de apoiar o desenvolvimento do filho com a continuação de sua própria busca pelo campeonato.

Enquanto isso, o resto do elenco dos Lakers permanece praticamente inalterado, o que poderia fazer LeBron sentir uma certa pressão. Com Redick agora no comando, ele pode querer experimentar novas rotações, incluindo a utilização de Bronny, mas a falta de atualizações significativas de offseason dos Lakers pode pesar nas expectativas de LeBron para a temporada. Conforme o training camp se aproxima, todos os olhos estarão voltados para como LeBron se ajusta à filosofia de Redick e o novo capítulo com seu filho no time.