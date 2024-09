Leicester vence apelação e evitará dedução de pontos da Premier League

O Leicester City venceu um recurso contra uma decisão que poderia ter levado à dedução de pontos por uma suposta violação das regras de Lucratividade e Sustentabilidade da Premier League (PSR), informou o clube na terça-feira.

O Leicester, que está de volta à primeira divisão após vencer o campeonato na temporada passada, recorreu alegando que uma decisão de comissão independente sobre o caso não tinha jurisdição, o que foi confirmado por um conselho de apelação independente.

A decisão foi tomada com base no fato de que o período contábil do Leicester terminou em 30 de junho de 2023, quando o clube não era mais membro da Premier League após seu rebaixamento para a segunda divisão no mês anterior.

Os clubes da Premier League só podem perder até £ 105 milhões de libras (US$ 137,56 milhões) em um período de três temporadas, segundo as regras do PSR, e tanto o Everton quanto o Nottingham Forest receberam deduções de pontos na temporada passada.

O conselho de apelações concluiu que o momento em que o Leicester supostamente excedeu o limite de perdas não poderia ter ocorrido antes de 30 de junho, e quaisquer perdas poderiam, em parte, resultar de suas atividades comerciais depois que eles deixaram de ser um clube da Premier League.

“O Leicester City acolhe com satisfação a decisão abrangente do Conselho de Apelações, que apoia nossa posição consistentemente declarada de que qualquer ação contra o Clube deve ser movida de acordo com as regras aplicáveis”, disseram os Foxes em um comunicado.

O Leicester foi encaminhado pela primeira vez pela Premier League à comissão independente em março, e a comissão rejeitou a primeira contestação do clube à sua jurisdição para ouvir o caso.

A Premier League disse que ficou surpresa e decepcionada com a decisão anunciada na terça-feira.

“A decisão do Conselho de Apelações significa efetivamente que, apesar do clube ser membro da Liga das temporadas 2019/20 a 2022/23, a Liga não pode tomar medidas contra o clube por exceder o limite PSR relevante em relação aos períodos contábeis associados”, disse a Premier League em um comunicado.

O Leicester respondeu em seu próprio comunicado à imprensa, dizendo que queria evitar quaisquer mal-entendidos que pudessem surgir à luz da declaração da Premier League em resposta à decisão do recurso.

“O Leicester City deseja enfatizar a conclusão do Painel de Apelações de que, ao considerar o texto realmente usado nas regras da Premier League, o clube não violou os PSRs da Premier League para o período de avaliação encerrado em 30 de junho de 2023”, diz o comunicado.