Leilão de bolas 50/50 de Shohei Ohtani continuará apesar do novo processo

Os caçadores de artefatos da MLB ainda terão a chance de dar lances Shohei Ohtanio histórico 50º home run de Nate na sexta-feira… apesar de um novo processo que supostamente está tentando interromper o processo.

De acordo com Darren Rovell do cllcto processo foi aberto na noite de quarta-feira na Flórida – poucas horas depois Ken Goldin revelado sua casa de leilões colocará a bola à venda no final desta semana com um lance inicial de US$ 500.000.

SHOEI OHTAN FEZ ISSO 50 HOME RUNS | 50 BASES ROUBADAS HISTÓRIA pic.twitter.com/GRVJUCbpja -MLB (@MLB) 19 de setembro de 2024

Rovell relatou que o demandante é um jovem de 18 anos chamado Max Matus …que está convencido de que é o legítimo dono da bola de beisebol. Matus alega em seu processo, segundo Rovell, que ele tinha controle total da bola antes Chris Belanski roubou-o injustamente dele durante um scrum.





Rovell afirmou que Matus está processando Belanski e Goldin – buscando, entre outras coisas, impedir a venda iminente da lembrança.

No melhor vídeo da luta pelo 50º home run de Ohtani, parece que a diferença de idade de cerca de 30 anos venceu. (Crédito: Justin Walka) pic.twitter.com/mFl0GuXh08 – cllct (@cllctMedia) 20 de setembro de 2024

Mas, Goldin disse em uma mensagem para TMZ Esportes na quinta-feira, não há planos de pausar as coisas no momento… e os lances ainda serão encerrados na sexta-feira, às 9h, horário do Pacífico.

“Depois de analisar as alegações e imagens incluídas no processo”, disse Goldin, “e o vídeo do jogo disponível publicamente, Goldin planeja iniciar o leilão da bola Ohtani 50/50 conforme planejado”.

“Observamos que, embora Goldin também tenha sido citado como parte no caso”, continuou ele, “não há alegações de irregularidades por parte da empresa”.

“Caso contrário, não comentaremos o litígio pendente.”

Ohtani acertou a bola por cima da cerca do LoanDepot Park durante a sétima entrada da disputa dos Dodgers com os Marlins em setembro. 19 – tornando-se o primeiro jogador na história da MLB a registrar uma temporada com 50 home runs e 50 bases roubadas.