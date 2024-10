Lenda da MLB, Pete Rose, morto aos 83 anos

Rose, que jogou na primeira base, na segunda base e no campo externo, acumulou surpreendentes 4.256 rebatidas ao longo de sua carreira de 24 temporadas.

Apelidada de “Charlie Hustle”, Rose personificava coragem e resistência em campo. Ele passou a maior parte de sua carreira lendária no Cincinnati Reds, mas também jogou no Philadelphia Phillies e no Montreal Expos, antes de retornar ao Cinci e terminar sua carreira como jogador-técnico.