Lenda do boxe Don King hospitalizado por problemas de saúde: “Ele não está bem, diz Mike Tyson

Rei Dom é um nome sinônimo da era de ouro do boxe. Como um dos promotores mais influentes e controversos do esporte, ele trabalhou com ícones como Muhammad Ali, Mike Tyson e George Foreman. Conhecido por sua personalidade extravagante e cabelo que desafia a gravidade, King moldou alguns dos maiores momentos do boxe, incluindo lutas lendárias como “The Rumble in the Jungle” e “Thrilla in Manila”.“Mas aos 93 anos, o promotor agora enfrenta sérios problemas de saúde.

Recentemente, Don King passou mais de uma semana no hospital devido a problemas de saúde, de acordo com o TMZ Sports. Ele passou por uma transfusão de sangue durante sua estadia de 10 dias e agora está se recuperando em casa.

Mike Tyson, que já foi lutador promovido por King por quase duas décadas, revelou a notícia durante uma aparição no programa de Cam’ron e Mase É o que é podcast. “Don não está bem agora“, disse Tyson. “Ele provavelmente tem perto de 100 anos, mas não está bem.”

Enquanto Tyson e King compartilharam muitas vitórias no ringue, o relacionamento deles azedou no final dos anos 90. Tyson processou King por US$ 100 milhões, acusando-o de enganá-lo em milhões. O processo foi finalmente resolvido fora do tribunal por US$ 14 milhões, e Tyson cortou relações com King no início dos anos 2000. Apesar das consequências, Tyson reconhece que sua experiência com King lhe ensinou lições valiosas sobre o lado comercial do boxe.

Refletindo sobre seu passado, Tyson compartilhou: “Acredito que Don King praticamente me educou… Isso nunca mais vai acontecer“Ele acrescentou: “É uma experiência… Talvez algo mais aconteça, mas isso não vai acontecer de novo.”

O impacto de King no boxe é inegável. Ao longo dos anos, ele promoveu alguns dos maiores talentos do esporte, incluindo Joe Frazier, Evander Holyfield, Julio Cesar Chavez e Roberto Duran. Sua capacidade de organizar lutas inesquecíveis, especialmente aquelas envolvendo Ali e Foreman, solidificou seu legado na história do boxe.

Agora, enquanto Don King se recupera de seu recente susto de saúde, suas contribuições para o esporte permanecem sempre presentes. Embora seus métodos tenham sido frequentemente criticados, ninguém pode negar a marca que ele deixou no boxe. As reflexões de Tyson sobre seu relacionamento complicado destacam que, apesar de tudo, a influência de King no esporte e nos lutadores que ele promoveu é profunda.