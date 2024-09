Lenda italiana Salvatore Schillaci morre aos 59 anos

Salvatore Schillaci ganhou a chuteira de ouro na Copa do Mundo de 1990. DANIEL GARCIA/AFP via Getty Images

O ex-atacante italiano Salvatore “Toto” Schillaci morreu aos 59 anos, informou o hospital de Palermo onde ele estava sendo tratado de câncer de cólon em um comunicado na quarta-feira.

Schillaci alcançou fama internacional na Copa do Mundo de 1990 na Itália, onde atuou pela Azzurramarcando seis gols e ganhando a chuteira de ouro.

A Itália terminou em terceiro no torneio, mas os esforços pessoais de Schillaci foram recompensados, derrotando Lothar Matthäus e Diego Maradona e ganhando a bola de ouro como melhor jogador do torneio.

“Um ícone do futebol está nos deixando, um homem que entrou no coração dos italianos e dos fãs de esportes ao redor do mundo”, postou a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni no X.

“Salvatore Schillaci, conhecido por todos como Toto, o atacante das noites mágicas da Itália ’90 com nossa seleção nacional. Obrigado pelas emoções que você nos deu, por nos fazer sonhar, celebrar, abraçar e agitar nossa bandeira nacional. Boa viagem, campeão.”

Ele marcaria apenas mais um gol pela seleção, contra a Noruega, no ano seguinte.

Nascido em Palermo, Schillaci também obteve sucesso em vários clubes italianos, principalmente na Juventus e na Inter de Milão.

“O Palermo FC, juntamente com o presidente Dario Mirri e toda a família do City Football Group, expressam suas mais profundas condolências pelo falecimento prematuro de Salvatore Schillaci e se unem à dor da família de Francesco Di Mariano”, disse o Palermo em um comunicado.

Ele ganhou uma Copa da UEFA e uma Copa da Itália com a Juve antes de somar outro título da Copa da UEFA com a Inter.

Schillaci encerrou sua carreira no Japão, conquistando um título da J-League com o Jubilo Iwata em 1997.

Em 2022, Schillaci foi diagnosticado com câncer de cólon. Ele foi internado no hospital Palermo Civico no início de setembro.

“Ele fez uma nação inteira sonhar durante as Noites Mágicas da Itália ’90”, disse a Inter.

“O FC Internazionale Milano reúne-se em torno da família Schillaci para o falecimento de Totò.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.