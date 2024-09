Lendário promotor de boxe Don King lutando contra problemas de saúde

Lendário promotor de boxe Dom Rei foi hospitalizado recentemente com problemas de saúde… passando mais de uma semana recebendo tratamento em uma unidade local, TMZ Esportes confirmou.

Mike Tyson – que trabalhou com King por quase duas décadas – revelou pela primeira vez o desenvolvimento durante uma entrevista com Cam’ron dar Mase no podcast “It Is What It Is” esta semana… quando ele foi questionado sobre seu relacionamento atual com seu ex-promotor.

“Sabe, Don não está bem agora”, disse o boxeador de 58 anos na sexta-feira. “Ele provavelmente está perto dos 100 anos, não está bem.”

Entramos em contato com nossas fontes DK para obter mais informações… e fomos informados de que ele não está em boa forma em termos de saúde – ele passou 10 dias no hospital e recebeu uma transfusão de sangue.

Ele agora está em casa se recuperando.

Tyson e King, 93, tiveram uma briga naquela época – ele processou King em US$ 100 milhões em 1998, alegando que ele foi roubado em milhões de dólares. O processo foi resolvido fora do tribunal por US$ 14 milhões… e Mike cortou relações com Don no início dos anos 2000.

Mas na sexta-feira, ao refletir sobre tudo o que passaram… Tyson disse que foi uma lição valiosa.

“Acredito que Don King me educou bastante”, disse Tyson sobre a situação financeira. “Isso nunca mais acontecerá.”

“É uma experiência – então isso não vai acontecer de novo. Agora você entra na vida com uma experiência para que isso não aconteça de novo. é isso não vai acontecer de novo.”

King trabalhou com muitas lendas do esporte – incluindo Maomé Ali, Joe Frazier, George Forman, Evander Holyfield, Júlio César Chávez, Roberto Durán, Bernardo Hopkins e muito mais.

Ele também é famoso por organizar as lutas “The Rumble in the Jungle” e “Thrilla in Manila” entre Ali e Foreman – algumas das maiores lutas da história do boxe.