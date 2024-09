Leon Draisaitl assina extensão histórica de US$ 112 milhões com os Oilers

Leon Draisaitl assinou uma extensão de oito anos com o Edmonton Oilers, o que dá ao pivô estrela o maior valor médio de contrato anual na era do teto salarial.

Draisaitl, 28, concordou com um acordo que começa na temporada 2025-26 e carrega um valor médio anual de US$ 14 milhões para um total de US$ 112 milhões. Ele está entrando na temporada final de um contrato de oito anos assinado em 2017 que carrega um impacto de US$ 8,5 milhões no teto salarial.

O maior impacto atual no teto salarial da NHL pertence à estrela do Toronto Maple Leafs, Auston Matthews (US$ 13,25 milhões), que assinou seu contrato em agosto de 2023.

Draisaitl tem 850 pontos em 719 jogos durante suas 10 temporadas na NHL — o terceiro maior total nesse período, atrás do companheiro de equipe do Oilers, Connor McDavid (982) e do ponta do Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov (855). Draisaitl liderou a NHL em pontuação em 2019-20 e ganhou o Hart Trophy como MVP da liga naquela temporada.

Seus 347 gols na carreira são o quarto maior número de qualquer jogador nesse período.

É a primeira mudança significativa do novo gerente geral de Edmonton, Stan Bowman, que substituiu Ken Holland na offseason. Os Oilers perderam para o Florida Panthers no Jogo 7 da Final da Stanley Cup em junho.

Os Oilers têm mais duas decisões contratuais significativas no horizonte: o destacado defensor Evan Bouchard, 24, será um agente livre restrito após a temporada 2024-25; e McDavid será um agente livre irrestrito após a temporada 2025-26, com mais duas temporadas restantes com um AAV de US$ 12,5 milhões.