Lesão de Kevin De Bruyne: estrela do Man City pode jogar contra o Arsenal

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, se recusou a descartar Kevin De Bruyne do confronto de domingo contra o Arsenal, dizendo que ele ainda pode participar, apesar de ter se lesionado na quarta-feira.

“Ele se sente um pouco melhor hoje… Amanhã treinamos e veremos. Ele pode estar [involved]”, disse Guardiola em entrevista coletiva na sexta-feira.

Escolhas do editor

1 Relacionado

De Bruyne foi substituído no intervalo durante o empate de 0-0 contra a Inter de Milão. O internacional belga sofreu uma lesão no final do primeiro tempo após tentar correr para uma bola enfiada de Jack Grealish.

O City se prepara para receber o Arsenal no que pode ser um confronto crucial na disputa pelo título da Premier League.

O time de Guardiola está invicto nesta temporada e está no topo da Premier League depois de vencer todos os quatro primeiros jogos.

O técnico espanhol foi questionado sobre o debate em andamento sobre o calendário de futebol congestionado, particularmente os comentários de Rodri de que uma greve de jogadores pode não estar tão distante.

“Eu concordo com você, talvez pela primeira vez, que muitas vozes estão falando sobre os jogadores”, disse Guardiola. “Tenho certeza de que se algo vai mudar, deve vir dos jogadores. Eles são os únicos que podem mudar alguma coisa.

“O negócio pode existir sem gerentes, diretores esportivos, mídia e donos, mas sem jogadores você não pode jogar. Os únicos que têm o poder de fazer isso são eles.

“E também estou muito ocupado, eles fizeram isso para ajustar o jogo, para torná-lo mais atraente. Essa é a razão pela qual muitos jogadores ao redor do mundo, não apenas Rodders [Rodri]estão começando a falar. Vamos ver.”