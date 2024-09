Lesão de Kylian Mbappé: astro do Real Madrid perderá 3 semanas – fonte

Kylian Mbappé deve ficar fora por três semanas devido a uma lesão na coxa, disse uma fonte à ESPN, o que significa que ele perderá o clássico do Real Madrid com o Atlético de Madrid neste fim de semana.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O atacante Mbappé foi substituído aos 80 minutos da vitória do Madrid por 3 a 2 sobre o Alavés no Bernabéu, pela LaLiga — tendo colocado o Madrid na frente por 2 a 0 — após reclamar de desconforto na perna esquerda.

O técnico Carlo Ancelotti descreveu a lesão como “um golpe” após a partida, dizendo que Mbappé “pediu para ser substituído para evitar problemas”, mas o Madrid confirmou a lesão do francês na quarta-feira.

“Após os exames realizados hoje no nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda”, informou o clube.

Uma fonte disse à ESPN que Mbappé ficaria ausente por três semanas, o que também o faria perder jogos com o Lille na Liga dos Campeões e o Villarreal na LaLiga, além da pausa internacional com a França.

Kylian Mbappé foi descartado pelo Real Madrid. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

O Madrid entra no clássico de domingo com o Atlético no Estádio Metropolitano em segundo na LaLiga, com 17 pontos em sete jogos, atrás do líder Barcelona. O Atlético tem 12 pontos em seis jogos e viaja para o Celta Vigo na quinta-feira antes do clássico de domingo.

O desempenho de Mbappé melhorou constantemente ao longo da temporada e ele já marcou cinco vezes na LaLiga, com seu melhor gol da temporada sendo contra o Alavés.