Lesão de Rodri: astro do Manchester City fora por “muito tempo”, diz Guardiola

Pep Guardiola diz que Rodri ficará fora “por um longo tempo” por causa de uma lesão no joelho sofrida contra o Arsenal, mas o técnico do Manchester City mantém a esperança de que possa ser “menor do que o esperado”.

O meio-campista viajou para Barcelona para fazer exames após ter sido substituído no primeiro tempo do empate por 2 a 2 no domingo, no Estádio Etihad.

Ele deve passar por uma cirurgia, mas Guardiola diz que ainda não foi tomada uma decisão sobre que tipo de operação ele precisa.

Fontes disseram à ESPN que, dependendo da decisão final tomada pela equipe médica, Rodri pode ficar fora por entre cinco e oito meses.

“Ainda não temos a resposta definitiva [answer]”, disse Guardiola em entrevista coletiva na terça-feira.

“Ele ficará fora por um longo tempo. Mas há algumas opiniões de que será menos do que esperamos. Agora mesmo, não posso lhe dizer. Estamos esperando os últimos telefonemas e o tipo de cirurgia que ele precisa. Hoje à noite ou amanhã, nós sabemos.”

A ausência prolongada de Rodri é um duro golpe para o City, que busca conquistar seu quinto título consecutivo da Premier League.

Ele tem sido uma peça-chave do elenco de Guardiola desde que chegou do Atlético de Madrid em 2019 e ajudou a Espanha a vencer o Campeonato Europeu no verão.

O jogador de 28 anos é um dos favoritos à Bola de Ouro, junto com o ponta do Real Madrid Vinícius Júnior.

“Teremos uma boa temporada”, acrescentou Guardiola.

“Confio muito nos meus jogadores. Tenho o dever de encontrar uma solução. Ele é insubstituível, quando você não joga com o melhor jogador do mundo. Meu dever é encontrar uma solução, ser competitivo como muitos anos e continuar assim.”

Guardiola falou depois que o City garantiu sua vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa com uma vitória por 2 a 1 sobre o Watford, da Championship.

Jérémy Doku marcou no quarto minuto, quando o Watford errou ao tentar passar para fora.

Matheus Nunes fez 2 a 0 antes do intervalo com seu primeiro gol pelo City.

O meio-campista português, que teve uma rara oportunidade de ser titular em um time muito diferente no segundo jogo do City em pouco mais de 48 horas, chutou forte no canto da entrada da área.

O City controlou o jogo durante boa parte da noite e poderia ter marcado mais, embora o Watford tenha garantido um final nervoso quando Tom Ince marcou a quatro minutos do fim.