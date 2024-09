Lesão de Rodri: astro do Manchester City na Espanha para testes no joelho

O meio-campista do Manchester City Rodri foi fotografado chegando à Espanha antes de fazer exames em uma lesão no joelho direito sofrida contra o Arsenal na Premier League inglesa no fim de semana.

Rodri passou por mais testes em Barcelona na terça-feira. Uma fonte disse à ESPN que ele passará por uma cirurgia, mas há uma pequena possibilidade de que o ligamento cruzado não seja tão afetado quanto se temia inicialmente.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Se o ligamento cruzado for afetado, ele ficará afastado por cerca de oito meses. Se não, ele ficará fora de ação por cerca de cinco meses.

Falando antes da partida da equipe pela Copa da Liga Inglesa contra o Watford na terça-feira, o técnico do Man City, Pep Guardiola, confirmou apenas que Rodri ficará fora de ação “por um tempo”.

“Ainda estamos esperando a decisão dos médicos, exatamente o que ele tem”, ele acrescentou à Sky Sports. “Quando soubermos, o clube ou eu, ou o porta-voz do clube anunciaremos.”

Partes da mídia espanhola publicaram nas redes sociais imagens de Rodri chegando a Barcelona na segunda-feira.

Se Rodri ficar ausente por um longo período de tempo, isso prejudica as chances do City de vencer a Premier League pela quinta temporada consecutiva, um recorde. O City lidera a liga por um ponto após cinco jogos.

Rodri, um dos favoritos para ganhar a Bola de Ouro de 2024, é sem dúvida o jogador mais importante do City pela forma como protege a defesa e conduz o jogo aéreo da equipe.

Ele saiu mancando aos 20 minutos do empate por 2 a 2 com o Arsenal no Estádio Etihad, no domingo, depois de machucar o joelho direito ao se chocar com Thomas Partey, do Arsenal, na área, em um escanteio.

Na semana passada, Rodri disse que os principais jogadores podem entrar em greve em breve devido ao número de jogos que estão sendo solicitados a jogar, à medida que novas competições são introduzidas em um calendário de futebol já lotado e partidas são adicionadas aos torneios existentes.