Lesão de Rodri: Man City confirma lesão de ‘ligamento’ em meio a testes

O Manchester City confirmou que o meio-campista Rodri sofreu uma lesão no “ligamento” do joelho direito durante o empate de domingo com o Arsenal.

Uma fonte disse à ESPN que a extensão da lesão de Rodri não está clara e há uma chance de que ele opte por não passar por cirurgia. Conforme relatado pela ESPN na segunda-feira, exames iniciais apontaram para uma ruptura do LCA que provavelmente deixaria o meio-campista espanhol fora do resto da temporada.

No entanto, dependendo da decisão final da equipe médica, Rodri pode ficar fora entre cinco e oito meses.

“Um médico disse que a lesão foi grande, muito grande, outro nem tanto”, disse Guardiola à BBC após a vitória da Copa da Liga Inglesa sobre o Watford.

O City disse em um comunicado: “O meio-campista viajou para a Espanha para buscar consulta especializada esta semana, após os testes iniciais em Manchester. A avaliação continua em andamento para determinar a extensão total da lesão e o prognóstico esperado.

“Todos no clube desejam a ele uma rápida recuperação e [Man City] trará atualizações regulares sobre sua reabilitação.”

Era amplamente esperado que ele disputasse a Bola de Ouro com o atacante do Real Madrid Vinícius Júnior, e sua lesão será um golpe significativo para o City, que busca um inédito quinto título consecutivo da Premier League.

“Teremos uma boa temporada”, acrescentou Guardiola.

“Confio muito nos meus jogadores. Tenho o dever de encontrar uma solução. Ele é insubstituível, quando você não joga com o melhor jogador do mundo. Meu dever é encontrar uma solução, ser competitivo como muitos anos e continuar assim.”

Rodri foi substituído aos 21 minutos do confronto do último fim de semana, após cair no chão e segurar o joelho ao tentar correr para o primeiro poste durante uma cobrança de escanteio.

John Stones marcou um gol de empate aos 98 minutos para garantir o empate do City por 2 a 2 contra o Arsenal no Etihad Stadium. O resultado manteve o time de Pep Guardiola no topo da tabela, tendo conquistado 13 pontos em seus primeiros cinco jogos.

Rodri sofreu a lesão no joelho no empate do Man City com o Arsenal no domingo. Michael Regan/Getty Images

Rodri foi eleito o jogador do torneio na Euro 2024 após desempenhar um papel fundamental na conquista do segundo título da Espanha.

Na última terça-feira, Rodri sugeriu que os jogadores estão “perto” de entrar em greve devido a preocupações com o aumento da carga de trabalho em meio à expansão dos clubes e torneios internacionais.

O jogador de 28 anos jogou 63 partidas pelo clube e pela seleção na temporada passada, em uma campanha que só terminou na final da Euro 2024, em 14 de julho.

O City fará uma viagem ao St. James’ Park para jogar contra o Newcastle United no sábado.

A campanha na Liga dos Campeões continua na próxima semana com um jogo fora de casa contra o Slovan Bratislava.