Lesão do ligamento cruzado anterior de Neymar: técnico do Al Hilal minimiza esperanças de retorno

Neymar não joga desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em outubro de 2023. Yasser Bakhsh/Getty Images

Neymar não está pronto para um retorno iminente ao Al Hilal depois de passar quase 12 meses afastado devido a uma lesão no joelho, disse o técnico do clube, Jorge Jesus.

O craque brasileiro se juntou ao time da Saudi Pro League (SPL) em agosto de 2023, mas jogou apenas cinco partidas antes de romper o menisco e o ligamento cruzado anterior (LCA) durante uma partida internacional em outubro passado.

Neymar, 32, passou por uma cirurgia e depois voltou aos treinos em julho. Desde então, a especulação de que ele está perto de retornar cresceu, mas o técnico Jesus diminuiu as expectativas em uma entrevista coletiva pós-jogo.

“Neymar é um jogador importante para o Al Hilal e para a liga em geral”, disse Jesus, que levou o Al Hilal ao 19º título da liga em maio, na terça-feira. “Não posso, no entanto, especificar uma data para seu retorno, mas analisaremos a situação em janeiro.”

Neymar poderá ser registrado pelo Al Hilal em janeiro para a segunda metade da temporada da SPL.

Com os times da SPL autorizados a registrar no máximo oito jogadores estrangeiros com mais de 21 anos, a vaga de Neymar no elenco para a primeira metade da temporada da liga foi ocupada por Marcos Leonardo, contratado do Benfica no início de setembro.

No entanto, após retornar à forma física, Neymar está apto a participar da atual campanha do Al Hilal na AFC Champions League Elite, já que a competição continental não tem restrições quanto ao número de jogadores estrangeiros permitidos.

Seu contrato com o clube expira em agosto de 2025.