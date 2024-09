Lesões de jogadores importantes retornam antes da temporada 2024-25 da NBA

Estamos nas últimas semanas da offseason da NBA antes das equipes se reunirem para o training camp antes da data de abertura da temporada 2024-25, em 22 de outubro.

Vários All-Stars e jogadores importantes buscarão se recuperar depois de ver suas campanhas de 2023-24 mitigadas por causa de uma série de lesões e contratempos contínuos. Isso inclui jogadores que caíram no meio da temporada, como Julius Randle do New York Knicks e Ja Morant do Memphis Grizzlies, bem como estrelas que têm lutado continuamente para completar uma temporada completa, como LaMelo Ball do Charlotte Hornets e Kawhi Leonard do LA Clippers.

Muitos desses jogadores essenciais retornam às escalações prontos para fazer grandes corridas nos playoffs, enquanto outros retornam a times que estão se construindo para o futuro e ainda enfrentam muitas perguntas. Nossos NBA Insiders analisaram onde 12 jogadores importantes estão em relação ao status de suas lesões, quem está preparado para fazer um retorno notável e o que esperar antes do training camp.

Julius Randle | Avançar

Depois de sofrer uma luxação no ombro direito durante um jogo no final de janeiro, Randle, um ala três vezes All-Star, nunca mais voltou à escalação dos Knicks. Randle e os Knicks inicialmente adiaram a cirurgia com a esperança de que ele pudesse voltar para a pós-temporada, mas eventualmente optaram por um procedimento de fim de temporada em abril.

Randle disse que sua recuperação está indo bem, e espera-se que ele esteja pronto para jogar no início da temporada ou próximo a ele. O retorno de Randle será uma adição bem-vinda a um time dos Knicks que foi 11-1 e superou os oponentes por 202 pontos nos 12 jogos em que ele, Jalen Brunson e OG Anunoby jogaram. — Chris Arenque

Julius Randle teve uma média de 24 pontos e 5 assistências por jogo antes de ficar fora devido a uma lesão no ombro na temporada passada. Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Mitchell Robinson | Centro

Um Robinson saudável pode desbloquear bastante para o que parece ser outro elenco fisicamente imponente dos Knicks. Mas isso nem sempre foi a coisa mais fácil para Nova York. Robinson é perenemente um dos melhores reboteiros ofensivos da NBA e um sólido protetor de aro. Mas ele perdeu 50 jogos da temporada regular por causa de uma dor no tornozelo esquerdo, de dezembro a março — um período em que perdeu seu papel inicial para Isaiah Hartenstein — antes de juntar uma exibição impactante na pós-temporada.

Ele lutou contra a dor para jogar na primeira rodada contra o Philadelphia 76ers e o ex-MVP Joel Embiid, mas depois precisou de um procedimento cirúrgico no tornozelo esquerdo e foi descartado para o restante dos playoffs. O New York perdeu Hartenstein na agência livre e estará fraco na posição central, então a saúde de Robinson será ainda mais importante. Isso dá aos Knicks um incentivo adicional para levar seu tempo com a reabilitação de Robinson, mesmo que isso signifique que ele não esteja pronto para o training camp ou para o início da temporada. — Arenque

Bola Lonzo | Guarda

Mais de dois anos desde seu último jogo na NBA, Ball finalmente parece estar no caminho para jogar nesta temporada. Ele vem aumentando sua atividade em quadra neste verão e começou a jogar em jogos de treino cinco contra cinco pela primeira vez no mês passado. Mas a escolha nº 2 do draft de 2017 não aparece em um jogo da NBA desde janeiro de 2022, após passar por três cirurgias diferentes no joelho, incluindo um transplante de cartilagem.

Os Bulls estão otimistas de que Ball jogará nesta temporada, mas não revelaram um plano sobre como farão com que ele volte à quadra. E eles precisarão descobrir como ele se encaixa em uma quadra de defesa lotada que inclui Zach LaVine, Josh Giddey, Coby White e Ayo Dosunmu. — Jamal Collier

Lonzo Ball não joga uma partida da NBA desde a temporada 2021-22, sua primeira com o Chicago Bulls. Kamil Krzaczynski-USA TODAY Esportes

Zach LaVine | Guarda

A temporada 2023-24 de LaVine terminou depois que ele jogou em apenas 25 jogos, um par de lesões no pé direito levando à cirurgia de fim de temporada em fevereiro. LaVine jogou no menor número de jogos de sua carreira desde a temporada 2017-18, quando chegou a Chicago após uma cirurgia em um ACL rompido. Também foi uma das razões pelas quais seu mercado de trocas estagnou neste verão em meio a rumores de sua saída da Windy City. LaVine está agora entrando em sua oitava temporada com os Bulls, tendo se recuperado totalmente de sua cirurgia e está entre os jogadores que se apresentaram mais cedo para o training camp. — Mineiro

Ja Morant | Guarda

Qualquer esperança que os Grizzlies tinham de salvar sua temporada 2023-24 após a suspensão de 25 jogos de Morant foi esmagada quando ele sofreu uma lesão no ombro em janeiro que exigiu cirurgia no final da temporada. Morant jogou em apenas nove jogos, mas ele ficou em quadra tempo suficiente para lembrar os fãs de Memphis do potencial dos Grizzlies com sua superestrela na escalação. Memphis teve 6-3 quando Morant jogou, e ele teve uma média de 25,1 pontos e 8,1 assistências. Ele foi totalmente liberado para contato desde julho e entra no campo de treinamento com um atestado de saúde limpo. — Tim MacMahon

Marcus Smart | Guarda

Enquanto assistia seus antigos companheiros de equipe em Boston ganharem o 18º título da franquia da NBA, Smart passou sua primeira temporada em Memphis na lista excruciantemente longa de lesões dos Grizzlies. Ele lidou com dores abdominais durante a pré-temporada, uma torção no pé que o afastou por 17 meses e uma lesão no dedo anelar direito (uma ruptura da articulação interfalângica proximal central, para ser preciso) que fez Smart perder os últimos meses da temporada.

Se os Grizzlies não fossem um time que aposta na loteria, Smart provavelmente teria retornado no final da temporada regular. Os Grizzlies estão contando com o veterano guarda para fornecer a mistura de resistência, defesa e esperteza que eles anteciparam quando o negociaram. — MacMahon

Depois de uma temporada passada repleta de lesões, o Memphis Grizzlies espera ter um elenco completo com o retorno de Ja Morant e Marcus Smart. Joe Murphy/NBAE via Getty Images

Kristaps Porzingis | Centro

Após seu retorno memorável para o Jogo 5 das Finais da NBA, Porzingis passou por uma cirurgia no final de junho para reparar um retináculo rompido e um tendão tibial posterior deslocado na perna esquerda. Sua recuperação ocorreu sem incidentes até agora, mas espera-se que Porzingis fique fora por pelo menos os primeiros meses da temporada.

Na sua ausência, espere que Boston comece com Al Horford, de 38 anos, sempre que o time não estiver jogando em partidas consecutivas ou recorra a uma combinação de Luke Kornet, Xavier Tillman e Neemias Queta. — Tim Bontemps

Kawhi Leonard | Avançar

Durante o acampamento de treinamento do Team USA em julho, Leonard descreveu seu joelho direito cirurgicamente reparado como tendo estado “em um estado neutro. E espero que continue assim”. O USA Basketball optou por seguir uma direção diferente depois de ver Leonard treinar no acampamento, substituindo-o pelo armador do Celtics, Derrick White. Embora a estrela da franquia dos Clippers quisesse ganhar o ouro olímpico, a decisão permitiu que ele passasse a offseason trabalhando em seu joelho.

A inflamação no joelho de Leonard na preparação para o acampamento do Team USA foi reveladora, considerando que ele não jogou nos últimos oito jogos da temporada regular e foi escalado em apenas dois jogos na derrota do Clippers na primeira rodada para o Dallas Mavericks. O técnico do Clippers, Ty Lue, disse à ESPN no mês passado que Leonard está “se sentindo bem” e estará pronto quando o acampamento de treinamento começar em 1º de outubro no Havaí. — Ohm Youngmisuk

Kawhi Leonard perdeu os últimos oito jogos da temporada regular devido a uma inflamação no joelho direito reparado cirurgicamente antes de retornar a jogar em duas partidas da derrota do LA Clippers na primeira rodada para o Dallas Mavericks. Jerome Miron/USA TODAY Esportes

Jimmy Butler | Avançar

Butler também sofreu uma lesão no torneio play-in. Butler torceu o MCL direito na derrota do Heat no play-in para o 76ers, embora Miami tenha se recuperado para garantir a oitava colocação ao derrotar o Bulls. Sem Butler, o Heat foi eliminado em cinco jogos pelo Celtics, o eventual campeão.

O joelho de Butler sarou depois e ele tem feito exercícios ao redor do mundo. A maior questão para Butler indo para o training camp é menos sobre seu joelho e mais sobre qual penteado ele vai usar dessa vez. — André López

Zion Williamson | Avançar

A temporada 2023-24 foi a mais saudável de Williamson em um uniforme da NBA. Ele jogou em 70 jogos, o recorde da carreira, e não perdeu jogos consecutivos durante toda a temporada regular. Infelizmente, Williamson distendeu o tendão da coxa esquerda no torneio play-in contra o Los Angeles Lakers e perdeu os playoffs.

A lesão de Williamson foi menos grave do que aquela que interrompeu sua temporada 2022-23, e ele conseguiu retornar rapidamente aos treinos de verão — até mesmo participando de treinos liderados pela equipe na área de Los Angeles no final de agosto — enquanto se prepara para a próxima temporada. — López

Bola LaMelo | Guarda

Desde que jogou em 75 jogos e se tornou um All-Star na temporada 2021-22, Ball participou de um total de 58 jogos nas últimas duas temporadas combinadas. Lesões no tornozelo atormentaram o jogador de 23 anos e atrapalharam um início promissor na carreira da escolha nº 3 de 2020.

Com Ball machucado, Charlotte venceu um total de 48 jogos nas últimas duas temporadas, e agora os Hornets têm um novo regime liderado pelo vice-presidente executivo de operações de basquete Jeff Peterson e pelo novo técnico Charles Lee.

Ball jogou apenas sete partidas desde 26 de novembro. Os Hornets precisam que seu armador titular esteja saudável, e o campo de treinamento será o primeiro vislumbre de como Ball está se sentindo. — Jovem Misuk

Khris Middleton | Avançar

Para limpar os problemas persistentes de lesões que o atormentaram durante a maior parte da última temporada, Middleton passou por duas cirurgias de tornozelo durante a offseason — uma em cada tornozelo, com a intenção de limpar qualquer dano restante. Middleton, 33, deve estar pronto para o início da temporada 2024-25.

A ironia para Milwaukee, no entanto, é que Middleton foi a estrela mais produtiva e saudável do time durante a série de primeira rodada contra Indiana na última pós-temporada, e os Bucks gostariam de ter certeza de que ele está pronto para os maiores jogos em sua 13ª temporada.

Uma série de problemas de lesões limitaram a disponibilidade de Middleton durante as duas últimas temporadas regulares — ele jogou em apenas 88 jogos da temporada regular após uma aparição no All-Star em 2022 — e os Bucks agirão com cautela com o tempo de jogo de Middleton. — Mineiro