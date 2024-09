Líder nas pesquisas: Rymes Lessa tem apoio político de peso e forte adesão popular em Piaçabuçu

A campanha eleitoral em Piaçabuçu segue a todo vapor e nas ruas o calor humano vem espontâneo, quando percebemos claramente que quando o político é honesto e do povo, o eleitorado sabe reconhecer o seu valor e é por isso que os números revelam o crescimento de Rymes Lessa nas pesquisas.

O apoio do governador Paulo Dantas, do senador Renan Calheiros e do Ministro dos Transportes, Renan Filho, trazem peso político a campanha de Rymes em Piaçabuçu, não sendo menos importante em sua maratona eleitoral a participação dos deputados Dudu Ronalsa e Marx Beltrão, estadual e federal, respectivamente.

No sábado, 1º de setembro, uma multidão tomou as ruas de Piaçabuçu, promovendo um verdadeiro tsunami laranja durante uma caminhada histórica, onde a população junto aos vereadores que integram as bases de apoio a Rymes e Carlos Ronalsa, invadiram o trajeto que levou ao local escolhido no Bairro Brasília para ser palco do primeiro grande comício dos candidatos. Lá os candidatos do MDB, Solidariedade e PSD, mostraram a força que a chapa encabeçada pelo jovem Rymes tem nessa campanha eleitoral.

Tendo o prestígio construído com base na capacidade de trabalho do prefeito Djalma Beltrão que gera relações de confiança e admiração mútua em todos os níveis das classes sociais e vertentes políticas, a campanha do jovem Rymes Lessa tem crescido com o apoio da população que acredita em seu potencial de trabalho, somado a confiança na experiência e poder de articulação de Caros Ronalsa.