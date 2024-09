Liga dos Campeões: Alisson, do Liverpool, lamenta jogos a mais

O goleiro do Liverpool, Alisson Becker, disse que os órgãos dirigentes do futebol devem começar a consultar os jogadores antes do novo formato da Liga dos Campeões, que prevê a introdução de uma fase expandida da liga.

Cada equipe jogará um total de oito partidas antes das fases eliminatórias da Liga dos Campeões — duas a mais do que nos anos anteriores — no que promete ser a temporada mais longa de todos os tempos, com a nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA programada para ser disputada no próximo verão.

“Às vezes, ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham de adicionar mais jogos”, disse Alisson. “Talvez nossa opinião não importe, mas todo mundo sabe o que achamos de ter mais jogos. Todo mundo está cansado disso.”

“Muitos jogadores já falaram sobre isso, só precisamos ser ouvidos”, ele acrescentou. “Se você está cansado, não pode competir em alto nível. O que eu quero é dar o meu melhor em todos os jogos que eu jogar.

“No momento, não parece que estamos perto de uma solução para o bem do futebol e dos jogadores.”

O ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, era notoriamente crítico em relação ao calendário cada vez mais congestionado do futebol, mas seu sucessor em Anfield, Arne Slot, foi menos contundente.

O Liverpool joga sua primeira partida da Liga dos Campeões contra o Milan. Visionhaus/Getty Images

“A única coisa que eu gosto aqui, como alguém que adora ver futebol, é que toda noite tem um jogo legal”, disse ele.

“Mas como será com dois jogos extras para os jogadores? Isso é algo que temos que descobrir, mas acho que ninguém tem a resposta no momento.”

O Liverpool enfrenta o Milan fora de casa na terça-feira, em seu primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.