Liga dos Campeões: Americanos impressionam, novo formato, melhores times

A UEFA Champions League 2024-25 está em andamento em seu novo formato, e o primeiro dia de jogo está encerrado com o Real Madrid dando início à sua defesa do título, enquanto os grandes nomes Manchester City, Bayern Munich e Paris Saint-Germain começaram com uma vitória. Após uma primeira rodada com muitos gols, drama e histórias, pedimos aos nossos escritores Gab Marcotti, Mark Ogden e Alex Kirkland para responderem a algumas de nossas perguntas mais urgentes.

O novo modelo significa que teremos mais explosões como Bayern 9-2 Zagreb ou Celtic 5-1 Bratislava? E é certo que os times aumentem o placar?

Ogden: Responderei à segunda parte da pergunta primeiro — não tenho problemas com times marcando gols. É uma competição de liga, a diferença de gols pode importar no final de tudo e, por mais brutal que pareça, essa é a realidade da vida no topo. Se for uma eliminatória entre times de três ou quatro divisões de diferença, então não humilhe o time menor marcando um grande placar. Mas os 32 times na Liga dos Campeões estão em uma competição de liga, então difícil, continue.

Quanto à primeira parte, não vejo como o novo modelo faz alguma diferença para a perspectiva de mais explosões. O Bayern poderia ter enfrentado o Dínamo Zagreb na antiga fase de grupos e marcado nove, então vamos estacionar a ideia de que o novo formato nos dará maiores margens de vitória. O Arsenal venceu o Lens por 6 a 0 na fase de grupos da temporada passada, o Atlético de Madrid venceu o Celtic pelo mesmo placar. Um ano antes, o Liverpool venceu o Rangers por 7 a 1 e o Napoli venceu o Ajax por 6 a 1. Então não há realmente nada de incomum nos placares do Bayern e do Celtic esta semana.

Marcotti: Não entendo… por que o novo modelo incentivaria blowouts? A diferença de gols também era uma coisa na antiga fase de grupos. Se alguma coisa, você poderia argumentar que com oito jogos é menos importante. Além disso, o Bayern derrotando o Zagreb é uma coisa, o Celtic derrotando o Slovan Bratislava é outra. Existem diferentes níveis de desequilíbrio de recursos aí.

Quanto a aumentar o placar, é uma coisa cultural, eu acho, e uma questão de como você demonstra respeito a um oponente. Em algumas culturas, é jogar duro até o fim e marcar o máximo que puder. Em outras, como a minha, uma vez que o jogo é ganho (e não há incentivo específico para marcar mais gols porque a diferença de gols não é recompensada), não há sentido em aumentar o placar e fazer seu oponente parecer ruim. O que eu acho patético é quando os times aumentam o placar quando o oponente teve um homem expulso. Isso é francamente desnecessário.

Kirkland: Como Mark disse, sempre tivemos grandes placares na Liga dos Campeões. O Real Madrid marcou cinco gols contra o Celtic em 2022, cinco contra o Shakhtar Donetsk em 2021, seis contra o Galatasaray em 2019 e cinco contra o Viktoria Plzen em 2018. Há inúmeros exemplos. Em uma competição que frequentemente coloca os maiores e mais caros times da Europa contra os campeões de ligas muito menos ricas, é inevitável. E aumentar o placar é bom. É esporte. Eles são profissionais. Seria desrespeitoso fazer qualquer outra coisa.

Esta temporada europeia deve ser longa e exaustiva para os jogadores. Qual time tem o melhor elenco de apoio de jogadores para rodar e causar impacto?

Ogden: A resposta óbvia aqui é Manchester City e Real Madrid, mas vamos olhar um pouco mais a fundo no novo formato desta temporada e explicar por que não é tão exaustivo quanto alguns podem pensar. Por quê? Porque há mais oportunidades para grandes times rodarem os times e relaxarem. Eles sabem que vão se classificar para a fase eliminatória, exceto por uma sequência incrível de má forma e azar, então podem levar alguns jogos menos a sério do que talvez em uma fase de grupos tradicional.

O City pode jogar sua segunda equipe contra o Slovan Bratislava no segundo dia de jogo e vencer. Mesmo que não consiga, o City ainda passará. E o técnico Pep Guardiola também saberá que não precisará escalar todos os seus grandes jogadores contra o Sparta Praga ou o Club Brugge. Os jogos maiores contra o PSG e a Juventus precisarão de um time mais forte, mas como os principais clubes têm tantas chances nesta fase, veremos muitos deles tratarem alguns jogos como partidas iniciais da Carabao Cup, o que não será ótimo para o espetáculo.

Marcotti: Acho que há dois fatores diferentes em jogo aqui. Uma coisa é a rotação depois que você garantiu a qualificação. Isso acontecia regularmente no dia 6 da partida (e às vezes no dia 5 da partida) com o formato antigo. Com este, supostamente é desincentivado porque os clubes se importarão com sua classificação (não estou muito convencido de que será o caso, francamente). Mas o outro fator são os times que provavelmente irão rotacionar desde o início. E aqui um time como o Inter (e em menor grau, o Atlético de Madrid) terá uma vantagem.

Quando você tem times acostumados a escalar o mesmo XI na maioria das semanas e de repente você tem quatro ou cinco caras novas, isso terá um impacto, mesmo que sejam todas estrelas. Mas quando você tem times — como o Inter — que rodam durante toda a temporada, há uma certa intercambialidade. Vimos isso no primeiro dia de jogo, quando o Inter viajou para enfrentar o City e Simone Inzaghi não teve problemas em deixar Lautaro Martínez, Denzel Dumfries, Benjamin Pavard e Henrikh Mkhitaryan no banco. Em um cenário de liga como esse, isso pode lhe dar uma vantagem. Mas, francamente, é tudo conversa fiada agora: assim que as eliminatórias começarem, você verá os melhores XIs.

Kirkland: O elenco do Real Madrid é forte, sem dúvida. Na terça-feira contra o Stuttgart, seu banco incluía Éder Militão, Luka Modric, Arda Güler, Endrick e Andriy Lunin — e isso com David Alaba, Eduardo Camavinga e Brahim Díaz todos lesionados. Isso é quase um XI alternativo que poderia competir na Liga dos Campeões, bem ali.

O técnico Carlo Ancelotti já falou sobre como ele está planejando dar aos jogadores mini-pausas individualizadas conforme a temporada avança, então ele vai rodar. Caso contrário, o elenco do Atlético de Madrid está mais forte do que esteve em anos. E o elenco do Barcelona é mais forte do que você pode imaginar, quando você considera a qualidade de seus jovens e o número de jogadores — Ronald Araújo, Gavi, Fermín López, Frenkie de Jong, Dani Olmo — que estão indisponíveis no momento.

Vários americanos se destacaram nos jogos, incluindo Weston McKennie e Christian Pulisic. Com quem você ficou mais impressionado e por quê?

Ogden: Fiquei impressionado com o gol de Christian Pulisic pelo AC Milan contra o Liverpool. Grande corrida, grande finalização, mas isso foi o máximo que ele conseguiu naquela noite. Ainda assim, um gol impressionante no San Siro contra o Liverpool não é uma contribuição ruim.

Marcotti: Ele falou de Pulisic, então eu falo de McKennie. A Juventus tentou transferi-lo no verão não porque ele era terrível, mas principalmente porque, eles estão em modo de corte de custos, ele não estava jogando de acordo com seu salário e ele estava a um ano da agência livre. Eles cogitaram um novo acordo, mas na verdade foi um corte de salário que, sejamos sinceros, pode ser um pouco humilhante.

McKennie não estava interessado em sair e basicamente acabou apostando em si mesmo: que ele conseguiria tempo de jogo suficiente para poder se mudar no próximo verão como um agente livre (e talvez até ganhar um aumento no salário). Isso é um crédito para ele e é um crédito para Thiago Motta que, uma vez que a janela fechou, ele estava aberto a lhe dar minutos. E ele recompensou o treinador com um gol na vitória sobre o PSV.

Kirkland: McKennie é quem se destaca, não só pelo seu gol — que foi bem feito — mas por uma boa performance geral. Fora isso, eu não tinha visto Malik Tillman jogar antes, e achei que ele parecia decente para o PSV.

Qual time foi mais impressionante e qual foi mais decepcionante?

Ogden: Eu diria que o Celtic é o mais impressionante. Marcar cinco gols contra o Slovan Bratislava foi uma coisa, mas a atmosfera no Celtic Park enfatizou o que a Liga dos Campeões significa para times fora do pequeno grupo de prováveis ​​vencedores. Duas vitórias provavelmente serão o suficiente para se classificar para a fase de playoff e o Celtic está agora na metade do caminho. Este novo formato dá a clubes como o Celtic a chance de chegar à fase eliminatória, e é por isso que os últimos dias de jogo podem ser tão emocionantes quanto a UEFA espera.

O menos impressionante? AC Milan. É triste ver um dos grandes clubes do mundo — só o Real Madrid foi campeão europeu mais do que o Milan — produzir uma performance tão desanimadora contra o Liverpool. Os dias do Milan dominando a competição não estão tão distantes, mas parecem estar a milhões de anos de distância.

Marcotti: Então, nos últimos 30 meses, apenas um time foi ao Etihad e impediu o Manchester City de marcar. Foi o Arsenal na Premier League no ano passado e agora a Inter igualou esse feito. E acho que foi impressionante porque a Inter teve suas próprias chances (assim como o City, mas isso é inevitável).

O mais decepcionante tem que ser o Real Madrid. Sim, eles venceram, mas Thibaut Courtois teve que fazer algumas defesas incríveis e o terceiro gol foi um presente de tempo de lixo para Endrick. Até agora, o trio de ataque de Vinícius, Kylian Mbappé e Rodrygo, mais Jude Bellingham, não está funcionando. Eu pensei que, dados os jogadores que o Stuttgart perdeu no verão, este seria o jogo em que o Madrid poderia clicar, pelo menos ofensivamente. Eles não clicaram.

Kirkland: Fiquei impressionado com dois times cujas performances mereciam mais do que os resultados que obtiveram: Girona e Stuttgart. O Girona jogou muito bem fora de casa contra o PSG em sua estreia na UCL, e teve um azar desesperador por não sair de Paris com pelo menos um ponto, sofrendo no minuto 90 graças a um erro do goleiro Paulo Gazzaniga. O técnico do PSG, Luis Enrique, disse depois que jogar contra o Girona foi “pior do que dar à luz”. E sim, o Stuttgart acabou perdendo por 3 a 1 para o Real Madrid, mas eles mereciam muito mais, jogando um futebol corajoso, ofensivo e criando muitas chances. A maior decepção: Manchester City 0 a 0 Inter.