Liga dos Campeões: Mbappé e Bellingham do Real Madrid alertam rivais

Kylian Mbappé disse acreditar que “pode ​​fazer mais”, apesar de ter marcado cinco gols em sete jogos desde que chegou ao Real Madrid neste verão, enquanto seu companheiro de equipe Jude Bellingham acrescentou que acha que o atual campeão da LaLiga “pode ​​melhorar”.

O Madrid começou a defesa do título da Liga dos Campeões com uma vitória suada por 3 a 1 em casa sobre o Stuttgart na terça-feira.

O Stuttgart parecia o melhor time antes de Mbappé abrir o placar no início do segundo tempo, marcando o terceiro gol consecutivo do Madrid.

“Posso fazer mais”, disse Mbappé.

Mbappé, que assinou um contrato de cinco anos com os gigantes espanhóis neste verão após deixar o Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita, também marcou na vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no sábado.

O capitão da França balançou as redes três vezes em cinco jogos do campeonato.

“Sei que farei mais”, disse Mbappé. “A cada jogo me sinto melhor e agora estou marcando gols. Estou feliz aqui.”

Mbappé também comemorou o gol de Endrick em sua estreia na Liga dos Campeões.

“Ele marcou seu gol e escapou dos jogadores”, disse Mbappé sobre o atacante brasileiro. “Ele é muito jovem. Ele tem 18 anos. Ele tem seu tempo de jogo e marca seus gols.”

Kylian Mbappé e Jude Bellingham comemoram o primeiro gol contra o Stuttgart. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Bellingham, por sua vez, admitiu que há espaço para melhorias.

O Madrid sofreu o gol de empate aos 68 minutos e antes havia contado com uma série de defesas de Thibaut Courtois antes dos gols tardios de Antonio Rüdiger e Endrick selarem a vitória.

“Courtois é o melhor do mundo e faz defesas incríveis”, disse o meio-campista inglês. “No entanto, temos que tentar garantir que ele saia com um placar limpo.

“Ainda há coisas que podemos melhorar. Acho que precisamos de algum tempo para todos nós voltarmos ao nosso melhor. Quando nos dermos bem, será ótimo. Também jogamos muito bem às vezes agora. Só precisamos ser mais consistentes.”

Questionado sobre seu entrosamento com o trio de ataque do Madrid, Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrygo, Bellingham disse: “Eu leio muito nas redes sociais que o Rodrygo está ausente ou que eu estou ausente no quatro. Eles tentam criar uma situação negativa. O Kylian chegou, eu tenho um ótimo relacionamento com o Rodrygo e a sensação que temos é que estamos juntos há muito tempo.

“Somos todos bons amigos fora do campo e gostamos de jogar. Hoje [Tuesday] nós exemplificamos isso em campo.”

O Madrid está em terceiro na LaLiga, quatro pontos atrás do líder Barcelona após cinco jogos, e recebe o Espanyol no sábado.