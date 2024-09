Lil Baby se apresenta no Bar Mitzvah de US$ 1 milhão em Beverly Hills

Lil bebê está dando a um adolescente de Beverly Hills o direito de se gabar… porque o rapper se apresentou no Bar Mitzvah do cara.

Fontes dizem ao TMZ… o rapper foi contratado para se apresentar no Bar Mitzvah realizado por um empresário de petróleo e gás Matt Pouldar que gastou mais de US$ 1 milhão para dar ao seu filho primogênito, Shane a celebração dos seus sonhos.

Confira o vídeo… Lil Baby se apresenta cercado por uma multidão empolgada, que canta quase todas as palavras ao lado do A-lister.

A festa, que aconteceu no Beverly Hills Hotel no sábado à noite, foi um evento luxuoso… onde fontes dizem que Lil Baby recebeu seis dígitos para fazer uma aparição pessoal. Fomos informados de que a presença do rapper foi uma surpresa ultrassecreta para Shane e os outros participantes, que incluíam a família e amigos do adolescente.