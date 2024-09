Lil Wayne quebra o silêncio no programa do intervalo do Super Bowl esnobado, ‘It Broke Me’

Lil Wayne está se manifestando depois de não ter sido selecionado para se apresentar no show do intervalo do Super Bowl de 2025… e ele não está medindo palavras – o desprezo o deixou arrasado.

Como você sabe… a NFL anunciou Kendrick Lamar vai fazer o show do intervalo no Super Bowl LIX. Embora Kendrick esteja no topo do mundo do rap, muitas pessoas ficaram chocadas com Lil Wayne não recebi o acenodada sua conexão com Nova Orleans.