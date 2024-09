Lilia Vu conquista a primeira Copa Solheim dos Estados Unidos desde 2017

GAINESVILLE, Virgínia — As companheiras de equipe de Lilia Vu correram para o green 18 depois que ela acertou uma tacada de birdie e deu aos Estados Unidos o meio ponto necessário para derrotar a Europa, e a capitã dos EUA, Stacy Lewis, pegou sua filha de 5 anos, Chesnee, para um abraço de urso.

Finalmente, a Copa Solheim estava de volta às mãos dos americanos.

Os americanos abriram uma grande vantagem no início do ano passado na Espanha, mas deixaram a taça escapar no último dia, enquanto a Europa se recuperou e empatou em 14 a 14 para mantê-la.

Eles só tiveram que esperar um ano pela próxima chance por causa de uma mudança no cronograma da competição. Então, com a taça quase em suas mãos no domingo no Robert Trent Jones Golf Club, eles trouxeram um colapso em jogo durante uma hora tensa e mais quando tudo foi do jeito da Europa.

“Essa foi a hora e meia mais longa da minha vida. Não vou mentir”, disse Lewis. “Parecia que nunca ia acabar. Simplesmente estressante. Você se sentia bem desamparado.”

No final das contas, foi Vu, a jogadora número 2 no ranking mundial feminino, que deu um drive de 300 jardas e um wedge impecável de 103 jardas no par 4 do 18º buraco enquanto estava 1 abaixo do novato Albane Valenzuela. Embora o putt de 2 pés de Vu fosse uma formalidade, Valenzuela não o concedeu, permitindo às americanas um momento de vitória apropriado.

“Esta semana foi meio difícil para mim. Senti que não estava fisicamente 100%, e quase me senti culpado por tirar aquela vaga de outra pessoa”, disse Vu, que ainda está se recuperando de uma lesão nas costas. “Felizmente, tenho o melhor time ao meu redor.”

O placar final: Estados Unidos 15½, Europa 12½, a maior margem desde que os americanos venceram por cinco pontos há sete anos em Iowa.

Os EUA melhoraram seu recorde geral para 11-7-1 na Solheim Cup, que começou em 1990 com apoio financeiro do fabricante de tacos de golfe Ping, Karsten Solheim, e sua esposa, Louise.

O alívio dos americanos era evidente enquanto eles compartilhavam abraços silenciosos atrás do palco da cerimônia de encerramento com um gracioso esquadrão europeu que não perdeu uma sessão após ficar para trás por 6-2 na sexta-feira. Não havia garrafas magnum de champanhe à vista enquanto os jogadores se sentavam para sua coletiva de imprensa vencedora enquanto seguravam lanches, garrafas de água e alguns copos de papel com vinho.

“Ainda não comemoramos”, disse Lauren Coughlin.

A Europa estava tentando capturar a taça pela quarta vez consecutiva, com Lewis e Suzann Pettersen se repetindo como capitães, já que a competição foi encenada em anos consecutivos para se afastar da Ryder Cup. O time de Lewis quase conseguiu fazer o trabalho na Espanha, um resultado que sobrecarregou o capitão durante a viagem para casa.

“Eu estava sentado no avião com minha filha e ela estava dormindo e eu simplesmente perdi o controle e comecei a chorar”, disse Lewis. “Eu estava tipo, ‘Fizemos todo esse trabalho para essas meninas jogarem para um empate.'”

Lewis manteve sua abordagem baseada em dados e misturou suas estrelas e jogadores em várias duplas inspiradas para construir uma vantagem de 10-6 ao entrar em partidas de simples.

Pettersen disse que seu time precisava de um “milagre”, e os europeus mantiveram o jogo interessante negando aos americanos o ponto decisivo no 18º buraco em três partidas consecutivas.

Mas durante uma semana de clima perfeito no amplo local à beira do lago, a cerca de 64 quilômetros a oeste de Washington, DC, que sediou quatro Presidents Cups, os americanos foram um pouco melhores que os europeus em todas as fases.

Lewis teve atuações de destaque da melhor colocada Nelly Korda, Zhang, de 21 anos, do novato Coughlin, de 31 anos, e do veterano Spark Plug Khang.

Zhang, a melhor putter de ambos os times esta semana, passou por Carlota Ciganda por 6 e 4. Ela se tornou a primeira jogadora na história de Solheim a ir 4-0 ou melhor e nunca chegar ao 17º buraco. Ela venceu 28 buracos e perdeu oito na semana.

“Eu simplesmente sinto que a Solheim Cup reacendeu minha paixão pelo jogo”, disse Zhang. “Estamos nos divertindo muito, não apenas fora do campo de golfe, mas também dentro dele. Foi uma jornada incrível.”

Vitórias de Zhang e Allisen Corpuz colocaram os americanos na frente por 13-8. Depois disso, os EUA jogaram por quase uma hora sem liderar nenhuma das sete partidas finais.

Mas os europeus ainda tinham pouca margem para erro. Esther Henseleit teve a chance de vencer Andrea Lee no buraco 18, mas deixou seu putt de birdie curto, e Lee fez um 4-footer para par para dar aos EUA meio ponto na primeira partida empatada da semana.

Isso colocou Lexi Thompson em posição de garantir o ponto da vitória em sua última Solheim Cup como jogadora, mas ela foi negada por Celine Boutier, que acertou sua aproximação a 6 pés no par 4 do 18º buraco para birdie e uma vitória por 1 up.

Coughlin reagiu de 3 abaixo no back nine para empatar sua partida com Maja Stark. Ela ficou aquém em um putt de birdie para ganhar a taça, e Stark fez par de cerca de 12 pés.

Charley Hull derrotou Korda em uma partida de abertura chamativa, fazendo três birdies consecutivos no início dos nove últimos buracos para construir uma liderança de 5 tacadas. Ela venceu por 6 e 4 com uma aproximação no buraco 14, par 5, que desacelerou até quase parar na franja na parte de trás do green e desceu uma ladeira até 2 pés para um eagle concedido.

“Sei que tenho o que é preciso para interpretar Nelly”, disse Hull.

Isso levou a Europa a 10-7. Poucos minutos depois, Khang finalizou uma exausta Emily Pedersen, 6 e 5. Khang foi 3-0 esta semana quando não estava animando a multidão e suas companheiras de equipe, enquanto Pedersen jogou todas as sessões e foi 2-3.

“Gostei muito de envolver a multidão. Minha voz pode claramente ser vítima disso”, disse Khang. “Mas eu faria isso um milhão de vezes.”

A próxima tarefa dos americanos será tentar vencer em solo europeu pela primeira vez desde 2015, na Alemanha. A Holanda sediará a edição de 2026.

“Feliz por Stacy, obviamente, em casa”, disse Pettersen, “mas voltaremos com muita fome”.