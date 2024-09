Lionel Messi e Inter Miami selam vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2025

O Inter Miami se classificou oficialmente para a Copa dos Campeões da Concacaf de 2025 depois de garantir sua posição entre os quatro primeiros clubes na classificação do MLS Supporters’ Shield.

Os Herons ostentam atualmente o melhor recorde do campeonato, com 64 pontos em 30 jogos, e precisam de apenas oito pontos nos últimos quatro jogos para conquistar o Shield. Miami também pode garantir o troféu com vitórias contra o Charlotte FC no sábado e o Columbus Crew no dia 2 de outubro.

O Inter Miami participou da competição continental da Concacaf pela primeira vez em 2024, chegando às quartas de final antes de perder por 5-2 no total para o gigante da Liga MX CF Monterrey. O confronto turbulento entre Miami e Monterrey resultou em uma investigação e sanções contra a equipe da MLS após uma acalorada discussão ocorrida no corredor do Chase Stadium após a primeira mão da série.

Uma fonte disse à ESPN na época que Lionel Messi se aproximou furiosamente do vestiário dos visitantes e começou a gritar após a derrota do Miami por 2 a 1 para o Monterrey, em 3 de abril. A Concacaf então multou o time do sul da Flórida por “falta de segurança”.

Da MLS, também se classificaram Columbus Crew (vencedor da Copa das Ligas), LAFC (vice-campeão da Copa das Ligas), Sporting Kansas City (finalista da Copa do US Open), Vancouver Whitecaps (vencedor do Campeonato Canadense) e Colorado Rapids (terceiro colocado da Copa das Ligas). para a próxima edição da Copa dos Campeões da Concacaf.

Quatro das 10 vagas atribuídas à MLS ainda não foram determinadas. O vencedor da MLS Cup de 2024, o vencedor do Supporters’ Shield, o próximo melhor finalizador na classificação do Supporters’ Shield e o primeiro colocado da conferência que não venceu o Supporters’ Shield se juntarão à competição.

Do México, Club América da Liga MX, Chivas de Guadalajara, CF Monterrey, Tigres UANL, Cruz Azul e Pumas UNAM já garantiram suas vagas no torneio.