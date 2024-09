Lionel Messi lança produtora chamada 525 Rosario

O astro do Inter Miami, Lionel Messi, lançou uma produtora chamada 525 Rosario, dedicada à criação de programação familiar e conteúdo de televisão premium.

O projeto é uma joint venture com a Smuggler Entertainment, a empresa que produziu as séries documentais da Apple TV+ “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend” e “Messi Meets America”. Juntas, a 525 Rosario deve produzir filmes, eventos esportivos e comerciais de marca para atletas do mundo todo.

“O entretenimento sempre foi uma paixão para mim, seja em campo ou em outras áreas”, disse Messi. “Estou realmente motivado pela oportunidade de dar continuidade ao projeto que criamos com a Smuggler Entertainment e expandi-lo ainda mais para criar conteúdo e experiências em escala global por meio deste novo empreendimento.”

525 Rosario recebeu o nome em homenagem à cidade natal de Messi na Argentina, uma decisão que visa refletir os “símbolos máximos de suas raízes e valores familiares”, de acordo com a empresa.

“O objetivo continua sendo inspirar e conectar pessoas ao redor do mundo de uma forma completamente nova, e estamos ansiosos por esse empreendimento”, disse a família Messi em um comunicado. “Gostaríamos de continuar avançando no setor de entretenimento, trazendo novas iniciativas e produções com alcance global por meio de narrativas, programações e experiências inovadoras.”

Os escritórios ficarão sediados em Miami, onde Messi atualmente joga pelo Inter Miami, e em Los Angeles, sob a supervisão do CEO da Smuggler Entertainment, Tim Pastore, e da família Messi.

“Este novo empreendimento tem como objetivo destacar e desenvolver tudo o que Leo Messi representa, não apenas por meio de conteúdo premium massivo em escala global, mas também por meio de iniciativas de alcance comunitário e focadas na família”, disse Pastore.

“Somos muito gratos a Leo e sua família pela oportunidade de criar e fazer parcerias em experiências de mídia para públicos locais e mundiais, ao mesmo tempo em que expandimos os limites dos gêneros tradicionais.”

525 Rosario também disse que incorporaria os atributos de “inovação e trabalho em equipe associados a Leo Messi, ao mesmo tempo em que defenderia perspectivas diversas para a comunidade latina e hispânica e seu público global em geral”.