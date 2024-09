Lionel Messi marca 2 gols e dá assistência no retorno do Inter Miami

FORT LAUDERDALE, Flórida — Lionel Messi marcou seu retorno aos gramados na noite de sábado no Chase Stadium com dois gols e uma assistência, jogando 90 minutos completos para inspirar a vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Philadelphia Union.

O atacante argentino passou dois meses afastado após sofrer uma lesão no tornozelo direito durante a final da Copa América em 14 de julho. Ele jogou pela última vez pelo Inter Miami em 1º de junho, em uma partida da MLS contra o St. Louis City, antes de retornar à escalação inicial no sábado.

“Um pouco cansado, a umidade e o calor de Miami não ajudam muito, mas eu realmente queria voltar, foi muito tempo fora de campo”, disse Messi à Apple TV após a partida. “Aos poucos fui me encontrando com o grupo, me senti bem e por isso decidimos que eu começaria. Estou muito feliz.”

O técnico do Inter Miami, Gerardo Martino, disse que a participação de Messi nos 90 minutos se deveu, em parte, à sua capacidade de fazer a diferença a qualquer momento.

“Estou feliz que ele terminou bem o jogo, que conseguiu completar os 90 minutos, que se sentiu bem”, disse Martino. “Messi e [Luis] Suarez jogou o jogo inteiro, porque eles foram bons para terminar o jogo. A realidade é que é muito difícil tirar jogadores que são tão diferenciais porque aparecem e resolvem a qualquer momento. Na posição em que estávamos e tudo o que temos pela frente, o risco é um para correr. Ou seja, não temos mais a obrigação de pensar nos playoffs porque já o conseguimos. Agora temos que pensar nas conquistas que podem ocorrer a curto prazo. E os riscos, não estou dizendo excessivamente, mas vamos correr os riscos.”

Lionel Messi disse que se sentiu “um pouco cansado” depois de jogar os 90 minutos em sua primeira partida desde 14 de julho, mas estava “muito feliz” no geral. Imagens ricas de história-Imagn

Messi se tornou o jogador mais rápido na história da MLS a atingir 15 gols e 15 assistências, fazendo isso em 19 jogos. Sebastian Giovinco detinha o recorde anteriormente, completando o feito em 29 jogos.

O Inter Miami lidera a classificação da Eastern Conference e do Supporters’ Shield com 62 pontos em 28 jogos e um recorde de 19-4-5. O time continua no caminho para quebrar o recorde da liga de mais pontos em uma temporada regular.

Os Herons visitam o Atlanta United na quarta-feira no Mercedes-Benz Stadium. Eles têm seis jogos restantes antes dos playoffs.