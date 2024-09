Lionel Messi retornará à escalação do Inter Miami contra o Union – Martino

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, confirmou que Lionel Messi estará disponível para jogar contra o Philadelphia Union no sábado, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida.

Messi deve retornar à ação pelo Miami após sofrer uma torção no tornozelo direito durante a final da Copa América de 2024, em 14 de julho.

“Ele está bem”, disse Martino. “Ontem ele voltou aos treinos. Ele está cogitado para o jogo de amanhã e depois do treino definiremos a estratégia para ele, mas ele está disponível. Vamos ter novamente o melhor jogador do mundo dentro do time, então estamos todos felizes com essa situação.”

Messi gerou preocupação sobre sua disponibilidade após perder o treino na quarta-feira por causa de uma dor de garganta, mas Martino explicou que sua doença durou um dia. Ele voltou ao campo na quinta-feira e participou da sessão de treinamento matinal de sexta-feira.

“Sim [there was concern]porque isso veio junto um pouco com tudo, a recuperação do tornozelo e justamente aquele problema na garganta que ele tinha, que o impedia de treinar”, disse Martino.

Espera-se que Lionel Messi volte a jogar no sábado contra o Philadelphia Union. Sam Navarro-USA TODAY Sports

“Mas ele vinha treinando muito bem e sempre achamos que Filadélfia era o jogo para retornar. Por sorte, isso durou apenas um dia. Ontem ele já treinou normalmente; estamos apenas levando em conta o que aconteceu para definir a estratégia para amanhã.”

O Inter Miami atualmente lidera a classificação do Supporters’ Shield e da Conferência Leste com 59 pontos em 27 jogos e continua no caminho para quebrar o recorde da Major League Soccer de mais pontos registrados em uma única temporada regular.

O time já havia garantido uma vaga nos playoffs da MLS de 2024, retornando à pós-temporada após não conseguir se classificar em 2023.